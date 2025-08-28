Газета «Шәһри Казан. Язмыш» организовала праздник для почтальонов и подписчиков

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Газета «Шәһри Казан. Язмыш», которую выпускает редакция газеты «Шәһри Казан», организовала праздник для почтальонов, отличившихся в распространении издания, а также своих подписчиков. Праздник приурочен ко дню рождения газеты, которая начала выходить 4 года назад.

«Какой бы мы красивой, содержательной ни делали газету, если она не будет доходить до читателей – смысла в этом нет. Большое вам спасибо! Очень важно работать всем вместе, сотрудничать для того, чтобы своевременно донести газету до читателей, привлекать людей к ее чтению. Поздравляю с праздником», – обратился к участникам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Выступающие также отметили, что «Шәһри Казан. Язмыш» – первая в истории «Татмедиа» газета в формате А4. Сама газета «Шәһри Казан» в этом году отмечает 35-летие.

«Друзья, коллеги! Еще раз вам спасибо, давайте вместе отдыхать, праздновать! Примечательно, что на нашем примере АО "Татмедиа" тоже начало награждать почтальонов, а затем организовало розыгрыш призов среди подписчиков на издания "Татмедиа". 17 призов из 24 во время розыгрыша выиграли подписчики газеты "Шәһри Казан", потому что мы работаем в тесном контакте с почтальонами. Всех с праздником. Спасибо, что приехали», – сказал главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров.

Были награждены почтовые работники Балтасинского, Камско-Устьинского, Апастовского, Арского, Кукморского, Атнинского, Актанышского, Мамадышского и Мензелинского районов. На празднике выступили популярные артисты эстрады Рафис Калимуллин, Ильфир Искандаров, Гульзада и Ильгиз Хасаншины, Альберт Валиуллин.

Юлай Низаев