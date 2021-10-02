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Ру Тат
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2 октября 2021  13:05

Газета «Шәһри Казан» набрала 100 тыс. подписчиков в Instagram

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Газета «Шәһри Казан» достигла заметного успеха в продвижении своего контента через социальные сети. Число ее подписчиков в соцсети Instagram достигло 100 тыс. человек.

 

Фото: скриншот https://www.instagram.com/shahrikazan/

Об этом достижении издание рассказало в своем Telegram-канале. «Сез дә кушылыгыз» («Присоединяйтесь» по-татарски) — обратилась редакция к потенциальным читателям.

Газета «Шәһри Казан» издается с 1990 года, она освещает преимущественно татарскую жизнь Казани. В последнее время издание проходит через ряд изменений, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#шахри казан
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