Газета «Шәһри Казан» набрала 100 тыс. подписчиков в Instagram

Газета «Шәһри Казан» достигла заметного успеха в продвижении своего контента через социальные сети. Число ее подписчиков в соцсети Instagram достигло 100 тыс. человек.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/shahrikazan/

Об этом достижении издание рассказало в своем Telegram-канале. «Сез дә кушылыгыз» («Присоединяйтесь» по-татарски) — обратилась редакция к потенциальным читателям.

Газета «Шәһри Казан» издается с 1990 года, она освещает преимущественно татарскую жизнь Казани. В последнее время издание проходит через ряд изменений, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».