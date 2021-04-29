Газета «Нефтяные вести» заняла второе место в рейтинге лучших СМИ ТЭК России

Корпоративная газета компании «Татнефть» «Нефтяные вести» заняла второе место в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов топливно-энергетического комплекса России за 1-й квартал 2021 года. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

Чаще всего федеральные и республиканские СМИ в начале года цитировали материалы газеты о молодежном форуме «Диалог на равных», где предложили использовать избыток мощностей энергии в структуре «Татнефти» для майнинга криптовалюты; о новой системе поощрения новаторской деятельности в «Татнефти», по которой за оформленную идею можно получить до 2 млн рублей; о выращивании в биолабораториях школ юго-востока РТ клонированных осин, подрастающих на 5 см за десять дней.

По итогам 2020 года «Нефтяные вести» занимали в рейтинге «Медиалогии» шестое место.

Возглавило рейтинг интернет-издание Oilcapital.ru, на третьем месте — информагентство «Агентство нефтегазовой информации».