Газета «Нефтяные вести» вошла в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов отрасли ТЭК

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Корпоративная газета «Татнефти» «Нефтяные вести» вошла в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов отрасли ТЭК, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг был составлен за первый квартал 2026 года, за основу взят индекс цитируемости «Медиалогии».

Чаще всего федеральные и республиканские СМИ цитировали материалы еженедельной газеты «Татнефти» о научно-исследовательском центре «НПО ТН-Биотех», ИИ-помощнике «Гуру», победе аспиранта Высшей школы нефти Руслана Талибуллина в конкурсе «Инновация года РТ».

Активно распространялись материалы о создании геопарка международного значения в Лениногорском районе, вкладе специалистов «Татнефти» в исследование археологических объектов Билярского заповедника, присуждении Госпремии РТ в области науки и техники представителям «Татнефти», закупке нового оборудования в перинатальном центре Альметьевска.

«Нефтяные вести» издаются с августа 1949 года. До 1993 года газета называлась «Нефтяник Татарии», до 2005 года – «Нефтяник Татарстана». Подписной тираж бумажного варианта газеты превышает 11 тыс. экземпляров, также у издания есть электронная версия.