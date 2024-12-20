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«ГАЗель» загорелась после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в Татарстане, водитель погиб
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Фото: ГАИ РТ
Накануне на 840-м километре трассы М-7 в Пестречинском районе Татарстана водитель «КАМАЗа» на высокой скорости влетел в «ГАЗель», которую буксировал автомобиль «ГАЗон NEXT».
В результате ДТП «ГАЗель» загорелась, водитель скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.
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