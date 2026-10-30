«ГАЗель» задним ходом сбила пожилую женщину во дворе в Казани

Пожилая жительница Казани пострадала после того, как ее сбила «Газель», ехавшая задним ходом.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, возле одного из домов на Ломжинской водитель «Газели» ехал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил 78-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пожилая пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. В настоящий момент проводится административное расследование.