news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 30 октября 2026 16:43

«ГАЗель» задним ходом сбила пожилую женщину во дворе в Казани

Читайте нас в

Пожилая жительница Казани пострадала после того, как ее сбила «Газель», ехавшая задним ходом.

Как рассказали в Госавтоинспекции Казани, возле одного из домов на Ломжинской водитель «Газели» ехал задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и сбил 78-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

Пожилая пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. В настоящий момент проводится административное расследование.

#гаи
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

30 октября 2026
Самая короткая рабочая неделя будет у татарстанцев в начале ноября

Самая короткая рабочая неделя будет у татарстанцев в начале ноября

30 октября 2026
Новости партнеров