Газеев: Благодаря Шаймиеву Татарстан реализовал концепцию полигонного захоронения ТКО

Реализация принципов Хартии Земли и концепции полигонного захоронения ТКО, возрождение родников и создание особо охраняемых природных территорий – таков вклад первого Президента РТ Минтимера Шаймиева в дело охраны экологии Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал экс-советник Премьер-министра РТ по вопросам природопользования и экологии, зампредседателя общественного совета Минэкологии РТ Наиль Газеев.

«Я работал в команде Шаймиева с 1991 до 2007 года. Природоохранная служба в Татарстане создавалась с 1989 года, тогда был образован Госкомприроды ТАССР. По инициативе Шаймиева ведомство было преобразовано в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РТ, в конце 2022 года ему исполнится 30 лет. Первым министром был назначен Анатолий Щеповских, который решил проблему обеспечения питьевой водой населения Лениногорска», — отметил он.

Согласно данным спикера, первый Президент РТ выступил с инициативой о реализации принципов Хартии Земли в общемировом масштабе. В 2000 году вышло постановление Госсовета РТ о реализации Хартии Земли в Татарстане. Это постановление действует и ныне. В 1995 году впервые среди субъектов страны в Татарстане была издана первая Красная книга, издаваемая раз в десять лет.

«В конце 90-х-начале 2000-х годов по поручению Минтимера Шариповича в республике впервые в масштабе Российской Федерации состоялось заседание Правительственной комиссии по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Фактически за два года в регионе была реализована концепция полигонного захоронения твердых бытовых и коммунальных отходов. Во всех городах и районах за счет средств экологического фонда были построены полигоны по захоронению ТКО. Татарстан одним из первых в стране реализовал концепцию полигонного захоронения отходов», — подчеркнул Газеев.

По поручению Шаймиева в Татарстане — одном из первых субъектов страны была разработана концепция обеспечения экологической безопасности, рассчитанная до 2015 года. Это широкий комплекс мер, который включал вопросы обеспечения безопасности деятельности крупных предприятий — природопользователей.

«Отсюда пошла практика вложения крупных финансовых ресурсов предприятиями на природоохранные мероприятия», — пояснил Газеев.

Спикер также отметил, что во времена Шаймиева экологический фонд республики обеспечивал одну пятую всех экологических сборов среди субъектов страны, реализовывался широкий комплекс природоохранных мероприятий в городах и районах Татарстана.

«Благодаря Минтимеру Шариповичу в регионе началось возрождение родников, развивалась сеть особо охраняемых природных территорий. Волжско-Камский государственный природный заповедник был преобразован в Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник и вошел в список особо охраняемых природных территорий ЮНЕСКО. Кроме того, Шаймиев учредил почетное звание заслуженного эколога РТ», - заключил Газеев.

20 января Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметит 85-летие. Наиль Газеев пожелал юбиляру крепкого здоровья и долголетия.