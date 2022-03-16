Мусор будет светить 30 лет: Татарстан к 2023 году откроет комплекс дегазации свалок

К прокладке гибких трубопроводов для биогаза приступят через месяц рабочие в ходе рекультивации второй и третьей карт Самосыровского полигона в Казани. Система активной дегазации будет установлена на одной из трех карт, но в дальнейшем к ней смогут подключиться и соседние полигоны. В результате Татарстан создаст первую в России комплексную систему.

Рекультивация Самосыровского полигона на Мамадышском тракте в Казани проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будет комплекс сочетания вертикальных с горизонтальными газопроводами»

Рекультивация Самосыровского полигона на Мамадышском тракте в Казани проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы начаты в 2021-м и завершатся в 2023 году. Площадь рекультивируемых земель – более 14 га. Ход работ сегодня проинспектировал замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский вместе с журналистами.

«Данный объект знаковый для Татарстана, потому что здесь впервые применяется уникальная система активной дегазации. Это комплекс из трех полигонов. В 2017 году были завершены работы по рекультивации Самосыровской свалки (первая карта). Тогда же была поставлена задача проработать вопрос по рекультивации данного полигона ТБО (вторая и третья карты). С тех пор проводилась подготовка, был изучен опыт иностранных специалистов. Мы привлекали ведущего ученого в области системы активной дегазации, переработки свалочного газа в электрическую энергию, голландского ученого Тристана Гиллербрегта. Был проведен комплекс обследований, посчитан перспективный объем свалочного газа, подготовлены проектные решения по рекультивации», – рассказал Егор Тарнавский.

Спикер сообщил, что для добычи биогаза с тела полигона будет использоваться система «Мультривел». Это уникальный, запатентованный метод, по которому большое количество вертикальных, гибких скважин погружаются в массу отходов и на поверхности подсоединяются к горизонтальным скважинам, образуя туго сцепленную сетчатую, газдренажную систему. Далее биогаз собирается через дренажные трубы в коллекторы. Система апробирована и адаптирована к климатическим условиям России. В частности, она используется на полигонах Преображенка в Самарской области и Ядрово в Московской области. Эта система обеспечивает оптимальный поток всего добываемого биогаза – до 95% от генерируемого потенциала биогаза, без потерь и выбросов в атмосферу.

«Это будет комплекс сочетания вертикальных с гибкими горизонтальными газопроводами. Этот газ в дальнейшем будет поступать на поршневые установки генератора, и будет производиться электрическая энергия. Для России это уникальный объект, такой технологии у нас в комплексе нигде нет», – подчеркнул Тарнавский.

Егор Тарнавский: «Здесь впервые применяется уникальная система активной дегазации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Представитель Минэкологии РТ пояснил, что в данном случае весь метан, который вырабатывается в результате гниения свалки, не будет выбрасываться в атмосферу. Он будет передаваться на установку, и из него будет производиться электрическая энергия.

«Негативный свалочный газ будет направлен на выработку электроэнергии. Вся электрическая энергия будет направляться на обслуживание самого полигона – освещение, работу установок. В последующем, возможно, она будет направлена и на другие цели. По нашим расчетам, мощность составит 1,5 мегаватта. Этого свалочного газа должно хватить на 30 лет», – добавил Тарнавский.

Он отметил, что это не инвестиционный, а социальный проект, поскольку позволит обезопасить окружающую среду от вредоносного газа.

«Жалоб на качество воздуха стало меньше»

Размещение отходов производства и потребления на указанной территории началось еще в 1960 году. Первая свалка возникла стихийно и просуществовала до 2013 года. В 2004 году рядом с Самосыровской свалкой был спроектирован и создан полигон ТБО «Самосырово», который принимал отходы до 2017 года. В 2012 году на прилегающей территории создана карта полигона «Восточный».

С 2019 года поступали многочисленные обращения граждан на качество атмосферного воздуха, с этого периода Минэкологии РТ совместно с Росприроднадзором вело мониторинг качества атмосферного воздуха Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день полигон «Восточный» не эксплуатируется. Однако с 2019 года поступали многочисленные обращения граждан (на качество атмосферного воздуха, – прим. Т-и), с этого периода Минэкологии РТ совместно с Росприроднадзором вело мониторинг качества атмосферного воздуха, проводило ночные дежурства», – сказал замминистра.

Из-за многочисленных жалоб на загрязнение атмосферного воздуха Минэкологии РТ в 2020 году организовало ночные дежурства в зоне влияния полигонов. В сентябре и октябре был организован мониторинг состояния атмосферного воздуха в ночное время в жилых массивах Самосырово, Константиновка, Большие Клыки Казани и в селе Богородское Пестречинского района. В режиме онлайн работала группа в соцсетях для оперативного реагирования на факты загрязнения атмосферного воздуха.

«У нас было зафиксировано порядка 300 жалоб. Число жалоб сейчас сократилось, их стало намного меньше. В зимний период запах меньше, но надо понимать, что в процессе производства работ происходит некоторая перекладка мусора. В процессе реализации проекта исключить весь запах невозможно. Думаю, что еще могут быть некоторые вопросы», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» Егор Тарнавский.

По словам представителя подрядной организации, неприятные запахи окончательно перестанут беспокоить горожан после того, как вся гора мусора будет накрыта геомембраной.

«На сегодняшний день работы завершены на 35%. Рекультивацию завершим в 2023 году – и технический, и биологический этап. Думаю, тогда и решим проблему многочисленных жителей, которые жаловались на запах с этого полигона», – подчеркнул Тарнавский.

Неприятные запахи окончательно перестанут беспокоить горожан после того, как вся гора мусора будет накрыта геомембраной Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Холм, трава и деревья»

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Госконтракт заключен с ООО «Ядран-Строй» на общую сумму 872 млн рублей, в том числе на 2022 год предусмотрено 200 млн рублей.

«Проведен большой объем работ технического этапа рекультивации Самосыровского полигона. Выполнены подготовительные работы, реконструкция насосной станции, кабельные траншеи и освещение. Специалистами выполнена срезка свалочного грунта с перемещением с карты №1 на карту №2. Это порядка 170 тыс. кубов свалочного грунта», – проинформировал замгендиректора ООО «Ядран-Строй» Ильнур Хакимов.

В рамках рекультивации также предусматривается организация сбора и очистки фильтрата и ливневых сточных вод. В этом году также предстоят работы по укладке геомембраны и гидромата, а затем рабочие проведут планировку грунтом верхней части и выравнивание склонов полигона. Параллельно будет проводиться устройство системы активной дегазации.

«Сейчас идут финишные работы по укладке верхнего слоя грунта. Это 30 см технологического слоя, после этого в пробуренные скважины будет установлена система геогазации. Это трубы, которые будут собирать газ, который будет поступать в систему газоочистки. Прокладка трубопроводов станет очередным этапом, а далее геомембраной и геотубом мы все накроем как саркофагом», – сказал Хакимов.

Планируется устройство системы активной дегазации на теле полигона, состоящей из вертикальных газовых дрен (80 скважин на двух картах) и горизонтальных газосборных гибких трубопроводов (4250 метров). Далее свалочный газ поступит на многоступенчатую систему очистки для удаления примесей, избыточной влаги и пыли. И после очистки газ будет поступать на газопоршневые агрегаты блочной электростанции, которые вырабатывают электроэнергию.

Ильнур Хакимов: «Сейчас проводятся подготовительные работы для прокладки труб. Старт планируем в течение полутора месяцев» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас проводятся подготовительные работы для прокладки труб. Старт планируем в течение полутора месяцев. Все идет по плану, с большим опережением. На объекте задействовано около 90 единиц техники», – отметил представитель ООО «Ядран-Строй».

Заключительным этапом будет биологическая рекультивация путем подготовки почвы и посева многолетних трав. В частности, здесь планируется высадить рябину и спиреи, всего около 500 деревьев и кустарников. Как пояснил Егор Тарнавский, визуально по итогам работ вторая и третья карта полигона будут выглядеть так же, как и первая: зеленый холм, трава, деревья. Рекультивация объекта накопленного вреда позволит улучшить состояние окружающей среды и качество жизни 343 тыс. человек.

« Политическая и экономическая ситуация не повлияла на сроки реализации проекта »

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ отметил, что внешняя политическая обстановка и санкции не затормозят развитие реализуемого проекта по рекультивации Самосыровского полигона в Казани.

«Оборудование, которое будет использоваться на генераторах, импортное, европейское. Но все оно на сегодняшний день уже в России, поэтому проблем с поставками не будет. Политическая и экономическая ситуация не повлияла на сроки реализации проекта. Вопрос по стоимости будем отдельно отрабатывать. На складах уже есть закупленная геомембрана, которая будет закрывать эту свалку. Вопрос держим на постоянном контроле совместно с Минприроды России, срыва сроков нет», – сказал он.

Рекультивация объекта накопленного вреда позволит улучшить состояние окружающей среды и качество жизни 343 тыс. человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» спикер сообщил, что сейчас прорабатывается возможность рекультивации еще нескольких объектов в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология». Это свалка в селе Шильна в Тукаевском районе, а также объект накопленного вреда – земли, загрязненные нефтешламом, в Сабинском районе.

«В рамках федерального проекта «Генуборка» мы эти объекты планируем подключить к реализации. Это новый федеральный проект. Там процедура такая: сначала Росприроднадзор с Роспотребнадзором проведут инвентаризацию всех объектов накопленного вреда по региону, потом представят материалы в Минприроды России. Минприроды РФ даст ранжирование и включит объекты в федеральный проект. Список объектов в Росприроднадзор мы уже представили, от них информация о приоритетности этих объектов ушла. Мы ждем решение, думаю, что в этом году будет известно о сроках реализации», – сказал Тарнавский.

На сегодняшний день по республике сформирован реестр из 17 объектов накопленного вреда, но работы по инвентаризации продолжаются. По мере обследований возможна корректировка этого списка. В нацпроект будут включены не только свалки. К объектам накопленного вреда относятся различные шламоотвалы и загрязненные нефтепродуктами земли. Стоит отметить, что два года назад в селе Шемордан Сабинского района Татарстана в рамках нацпроекта «Экология» уже были рекультивированы загрязненные нефтесодержащими продуктами земли.