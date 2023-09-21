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Газа хватит на 25 лет: в Казани завершается рекультивация Самосыровской свалки
Биологический и технический этапы рекультивации Самосыровского полигона в Казани завершатся в 2023 году. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
«Объект реализуется в рамках национального проекта „Экология“, которому дал старт Президент России Владимир Путин. Он неоднократно отмечал, что экология важна как экономике, так и каждому человеку. Объект реализуется в рамках федерального проекта „Чистая страна“ с 2021 года. Его рекультивация завершится в этом году полностью», — анонсировал он.
Спикер отметил, что экологическая проблема назрела давно. Люди жаловались экологам на неприятный запах, идущий от свалки. Общий объем финансирования составляет 872 млн рублей. Сейчас процесс рекультивации подходит к завершению. Около 340 тыс. человек почувствуют положительный эффект от реализации проекта.
«Уникальность проекта в том, что здесь применяется система активной дегазации. Весь сварочный газ будет направлен на производство электрической энергии», — добавил Тарнавский.
Согласно данным замминистра, период, на который хватит свалочного газа, составляет около 25 лет. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, биологический этап заключается в посадке травы на склонах полигона.
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