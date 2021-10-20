Газ подведен к 470 домам деревни Суровка в Татарстане

Сегодня в деревне Суровка Тукаевского района Татарстана в торжественной обстановке ввели в эксплуатацию новый газопровод. Сетевой газ дошел до границ 470 земельных участков жителей без привлечения их денежных средств, то есть была проведена бесплатная догазификация.

Соответствующая работа проводится в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан на 2019–2023 годы.



Теперь к природному газу смогут подключиться 470 домовладений сельчан, расположенных по улицам Вишневая, Кленовая, Юности, Строительная, Новая, Мира, Дружбы, Отрадная, Южная, 70 лет Победы, Интернациональная, Ясная, Лазурная, Ключевая, Крайняя, Хорошая и Светлая.

Чтобы пуск газа здесь состоялся, было построено 19,7 километра газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также установлено три газорегуляторных пункта. При этом сроки работ газовиками и строителями были сокращены почти на год.

Генеральный директор предприятия «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов пообещал в дальнейшем продолжить сотрудничество с администрацией Тукаевского района в работе по проведению природного газа в деревнях муниципалитета.

Вопрос газификации в районе всегда находится под контролем, этот процесс постоянно находится в работе, сказал журналистам глава Тукаевского района Фаил Камаев.

«Работы по подводу газа рассчитаны на годы. Где-то проектируется, где-то подводится. К сегодняшним участкам через неделю добавится еще около 600 домов — будет введен в эксплуатацию газопровод в селе Малая Шильна, в микрорайоне Филатовка. Это делается уже по программе Министерства промышленности и торговли РТ. Есть еще программа догазофикации, по ней мы собрали еще 700 заявок по району. То есть в целом работа ведется. Куда-то газ придет чуть раньше, куда-то позже, но всё под контролем», — заверил глава муниципалитета.

Сельчан с пуском газа поздравил и командир экипажа гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. Он пожелал собравшимся теплого дома, уюта и благополучия.

Гости торжества побывали в доме Салимовых, расположенном на улице Лазурная, и стали участниками церемонии пуска газа в трубу, ведущую к зданию. Илназ и Альбина Салимовы на газовой плите испекли блинчики и позвали гостей к столу. Местные жители были очень рады не только газовой плите, но и тому, что отопление дома теперь будет обеспечиваться газовым котлом.

Фотографии предоставлены пресс-службой Тукаевского района РТ.