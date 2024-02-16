«Гаврюша не подведет»: механик-водитель БМП из Челнов рассказал о службе на СВО

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащий Игорь Девяткин из Набережных Челнов назвал боевую машину пехоты «Гаврюшей» — в честь любимого персонажа мультфильма. За рулем БМП-3 он находился на протяжении пяти месяцев. Техника ни разу не подвела военнослужащего.

«В основном смотришь, куда проехать, как правильно проехать, как безопасно доставить и десант, который находится на БМП. Там не задумываешься, что дальше происходит. Наводчик с командиром производят стрельбу, командуют на отход и возвращаемся обратно», — рассказал механик-водитель БМП-3.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

За «ленточкой» мужчина был с сентября 2022 года. В августе он подписал контракт на военную службу. По его словам, не мог наблюдать, как страдает мирное население. Поэтому посчитал своим долгом защитить их. А вот люди на освобожденных территориях всего боялись изначально. Но это чувство сменилось на дружелюбие.

Они видели, как их жизнь меняется в лучшую сторону: открывались магазины, снова начинали работать банки, их снабжали продуктами питания.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Начинали уже благодарить, не боялись, подходили к нам. И иногда даже, когда мы меняли позиции, когда была передислокация, многие, более смелые подходили и спрашивали: „А вы что, нас опять бросаете? Вы уж нас не бросайте. Нам с вами хорошо“», — поделился военный.

А бросать их никто и не собирается, говорит Игорь Девяткин. Наоборот — мирное население под защитой, чтобы они могли жить без страха.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Посчитал своим долгом быть причастным к этому, и чем я могу помочь, насколько это возможно, окончанию всей этой несправедливости, и помочь ребятам тем, что я лично могу сделать для них», — говорит боец.

Сейчас Игорь Девяткин снова в родном городе — в Набережных Челнах. Мужчина достиг предельного возраста службы — 50 лет. Боец часто встречается со школьниками, рассказывает им, насколько военнослужащим приятно получать весточки от них, как они со слезами на глазах их читают. И как эта поддержка их мотивирует.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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