Гаврылив: Лицензия на работу с животными позволит отсеять недобросовестных людей

Руководитель телеканала «Татарстан 24» Андрей Кузьмин и известный дрессировщик Ростислав Гаврылив в интервью обсудили запрет в некоторых странах Европы цирков с животными. Дрессировщик рассказал, как он к этому относится.

«Я считаю, что эти люди неоправданно, не разобравшись в ситуации, занимаются клеветой — это раз. Во-вторых, две недели назад брат из Праги прислал мне видео. Он пришел в цирк, там выступали лошади, слоны, львы, медведи, то есть весь набор. Также более месяца назад коллега из Колумбии прислал мне видеозапись, где в цирке работают крупные хищники. Понимаете, псевдозоозащитники кричат больше, чем делают. В Европе, может быть, локально где-то запрещено на уровне какого-то города, на уровне мэрии, а они кричат, что уже вся Европа отказалась», — пояснил Гаврылив.

Однако есть передвижные зоопарки, заметил Андрей Кузьмин, в которых животных просто используют в качестве некой приманки, и, возможно, нужно законодательно запретить их, оставив возможность проводить представления только в стационарных цирках.

Гаврылив подчеркнул, что с 2022 года вводятся обязательные лицензии на ведение деятельности передвижных цирков-шапито и просто цирков, то есть для всех, кто работает с животными.

«Лицензия позволит отсеять недобросовестных людей, которые действительно плохо относятся к животным, нарушают норму их содержания, эксплуатируют. Я только за такие ограничения, и мне это очень нравится, потому что бизнес станет более чистым. От этого, надеюсь, вырастет и престиж циркового артиста, дрессировщика», — добавил он.