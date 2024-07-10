Гатиятулину не нужна молодежь? Зачем «Ак Барс» отправил плеяду талантов в «Нефтяник»

В одном из своих первых интервью новоиспеченный главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин громко анонсировал намерение поставить быстрый и зрелищный хоккей в команде

Фото: © «Татар-информ»

Философия Анвара Гатиятулина про «быстрый хоккей» все так же жива?

В одном из своих первых интервью новоиспеченный главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин громко анонсировал намерение поставить быстрый и зрелищный хоккей в команде. В первые два месяца межсезонья казанский клуб оказался чуть ли не главным утилизатором «старичков» в КХЛ.

Уже в июне «Ак Барс» покинул ряд возрастных игроков: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Кирилл Петров. Скорее всего, в Казани также не останутся 35-летний нападающий Артем Лукоянов и 34-летний защитник Вячеслав Войнов.

Стратегия Гатиятулина омолодить состав видна невооруженным глазом. По этому поводу изначально предполагалось, что наставник «барсов» с удовольствием будет привлекать к летним сборам молодежь из альметьевского «Нефтяника». Напомним, по итогам прошлого сезона «быки» стали лучшей командой в ВХЛ, завоевав Кубок Петрова. В финале дружина Артема Анисимова всухую обыграла тульский АКМ (4-0).

Если рассматривать состав «Нефтяника» сквозь призму вопроса, кто из игроков помог бы нынешнему «Ак Барсу» в предстоящей регулярке, можно выделить сразу несколько фамилий. Нападающие Кирилл Крутов и Артур Бровкин в минувшем плей-офф Кубка Петрова оказались лучшими в стане «Нефтяника» по количеству набранных очков. У Крутова в 21 матче 19 (8+11) очков, а Артур Бровкин, к слову, забивший «золотой» гол в овертайме четвертого матча, наколотил 11 шайб за 21 матч.

Среди тех хоккеистов, без которых была бы невозможна победа «Нефтяника», бросаются в глаза также имена Всеволода Альметкина, Никиты Евсеева и Степана Терехова.

Командировка в «Нефтяник» поможет молодым игрокам приобрести рабочий тонус перед стартом сборов «Ак Барса» Фото: ahc-neftyanik.ru

Получат ли свой шанс хоккеисты «Нефтяника» на сборах «Ак Барса» в августе?

Летние сборы в преддверии регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 «Ак Барс» начнет 1 августа. К этому моменту игроки «Нефтяника» проведут уже три недели подготовки. Вероятно, к началу сборов «Ак Барса» Анвар Гатиятулин вернет в состав главной команды несколько «ссыльных» хоккеистов «Нефтяника». Тех же Крутова или Бровкина, к примеру.

Командировка в «Нефтяник» поможет молодым игрокам приобрести рабочий тонус перед стартом сборов «Ак Барса». Подготовительный процесс у команд под руководством Гатиятулина всегда был не из простых. Главный тренер требователен, а от игроков постоянно просит железной дисциплины. Если в следующем сезоне казанский клуб хочет продемонстрировать зрелищный атакующий стиль игры, значит, упором на сборах будет, безусловно, физическая составляющая. Выносливость – основной приоритет хоккея Гатиятулина.

Пройдя сборы в Альметьевске, молодые игроки «Нефтяника» получат свой шанс проявить себя и на сборах в «Ак Барсе». Как утверждал сам Анвар Гатиятулин, никому из игроков до начала сезона не гарантировано место в основном составе. Все покажет лишь тренировочный процесс.

Александр Барабанов является возрастным, опытным игроком. Быстрым назвать нельзя, но опыта и мастерства предостаточно Фото: © Григорий Сысоев, РИА Новости

Повлияют ли новые трансферы на привлечение молодежи в состав «Ак Барса»?

Главные слухи в отношении «Ак Барса» в последние недели – приобретение двух новых нападающих. Казанский клуб хочет пригласить к себе как минимум на один год канадского форварда Ника Петана а также нападающего клуба НХЛ «Сан-Хосе» Александра Барабанова.

Оба хоккеиста являются возрастными, опытными игроками. Быстрыми их, конечно, назвать нельзя, но опыта и мастерства у обоих предостаточно.

Если Петан и Барабанов присоединятся к «Ак Барсу», фактически обойма на четыре звена у казанцев будет заполнена. Молодым хоккеистам «Нефтяника» элементарно не окажется места. С другой стороны, нельзя забывать о ротации, которая у Анвара Гатиятулина в процессе сезона будет непременно.

Нет сомнений, что в каких-то играх регулярного чемпионата игроков «Нефтяника» болельщики «Ак Барса» увидят обязательно.