Гатиятулин заявил о планах изменить рисунок игры «Ак Барса»

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин намерен изменить рисунок игры команды не только в большинстве, но и при игре пять на пять. Об этом он заявил после матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью», в котором казанцы уступили со счетом 1:4.

По словам Гатиятулина, после паузы команда работала над тактическими действиями, в том числе над выходом из своей зоны и отбором шайбы.

«В принципе, почти два периода получалось выполнять то, о чем договаривались. Потом на пять минут нас выключило, соперник этим воспользовался», – сказал тренер.

Он также признал, что команда пока не может стабильно проводить все 60 минут матча без ошибок. По словам специалиста, тренерский штаб обращает на это внимание игроков и намерен работать над проблемными моментами.

Отдельно Гатиятулин прокомментировал перестановки в розыгрыше большинства, при которых на синей линии использовали защитников Никиту Лямкина и Митчелла Миллера. Тренер отметил, что штаб продолжит оценивать этот вариант и распределение игрового времени между бригадами большинства.

«Я говорил, что, возможно, будем смотреть и где-то менять рисунок. Это касается не только большинства, но и игры пять на пять, потому что есть проблемные точки», – пояснил он.

Также наставник «Ак Барса» рассказал о подписании нападающего Дениса Зернова, который провел первый матч за казанскую команду. По словам тренера, клуб оперативно договорился о переходе с ЦСКА, а теперь штабу предстоит оценить игру хоккеиста и его взаимодействие с партнерами.