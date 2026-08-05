Гатиятулин: Задача как тренерского штаба — подготовить команду в любых условиях

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после первой открытой тренировки сезона ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что команда будет продолжать комплектоваться до самого дедлайна, но опыт у тренерского штаба имеется, чтобы добиваться результата в тех условиях, которые у него имеются на данный момент.

– Кто выделился на сборах? Кого можете отметить среди ветеранов, среднего возраста и молодых?

– Мы третий день на льду катаемся. Первая предсезонка: корректировки внесли, после сезона раздали программу и, соответственно, контроль – ребята присылали тесты. Перед этими сборами также у ребят было задание: они краткий отчет присылали о своем физическом состоянии. В принципе, мы довольны, но у нас есть время, чтобы поправить как физическую форму, так и ранее сказанное: многое предстоит поправить, потому что еще непонятно, состав не определен до конца. Какая модель игры будет – мы же понимаем, что в зависимости от состава придется вносить корректировки в саму систему, схему игры. Будем уже определяться, когда будут добавляться игроки.

– Анвар Рафаилович, вы сказали об опыте прошлого сезона, когда к началу предсезонки у «Ак Барса» еще не было полноценного состава. Сейчас ситуация повторяется. В прошлом сезоне потребовался целый сентябрь, чтобы команда притерлась. Если ситуация в этом сезоне повторится до конца, готовы ли вы пожертвовать сентябрем, например, и турнирными результатами в угоду сыгранности команды?

– Понятно, результат всегда важен, а предсезонка для того и дается, чтобы посмотреть, во-первых, ребят, наиграть связки, прочувствовать баланс звеньев. Если брать опыт первого сезона, мы ставку делали на первые два звена, больше времени игрового было, но она не оправдалась. Хотя и многие из ребят побили рекорды свои личные или близко к ним были, но команда закончила сезон во втором раунде плей-офф. В преддверии этого сезона приоритеты чуть в другую сторону развернули, я об этом говорил, очень много мы с вами разговаривали, что будем ставку делать на три звена, которые могут влиять на результат. Если в команде есть три звена, она может претендовать на более высокие задачи. Где-то и по ходу сезона жертвовали в ущерб сиюминутному результату, потому что команду готовили к плей-офф. Считаю, что хорошо подвели команду к плей-офф: у нас получилось так, что до финала не три, а четыре звена – все влияли на результат. Поэтому опыт есть. Тут и ребятам... Мы немножко костяк собирали, говорили, что нужно терпение и работа, потому что в любом случае команду оценивают весной. Но еще раз повторюсь, что результат всегда важен.

– Есть ли у вас какой-то внутренний временной дедлайн, условно говоря, к которому вам хотелось бы 80% уже окончательного состава обладать?

– (Смеется) 25 января. Я сказал, что в идеале для каждого тренера с первого дня сборов иметь хотя бы процентов на 95 состав, чтобы это было удобно: наигрывать связки и во время тренировок, и предсезонных игр. Потому что если брать прошлый сентябрь, начало сезона скомканным было, и можно сказать, что у нас плей-офф уже с сентября начался – не было возможности проверять какие-то... менять звенья. Цеплялись за что: если одна тройка работает, вроде давайте останемся так. Этот период перетерпели, переработали, хорошая вылазка у нас была. В ущерб даже сиюминутному результату мы разные сочетания пробовали, чтобы потом в плей-офф уже понимать, кто с кем более эффективен будет.

– Задачу какую ставит руководство с учетом... может, она скорректирована? Все-таки объективно команда... это перестройка или пересборка?

– Я всегда говорил и повторюсь еще раз: наша задача как тренерского штаба – подготовить команду в любых условиях. Мы не отходим и будем продолжать это делать. А задачи, сами знаете, в «Ак Барсе» всегда стоят самые высокие, поэтому будем стараться стремиться к этому и соответствовать им.

– Как оцените календарь этого сезона? Насколько удобен для команды?

– Каждый год выходит календарь, есть какие-то моменты. Может быть, так внутри штаба обсуждаем, но… – приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».