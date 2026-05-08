Гатиятулин в прайме, неугомонный Радулов и кубковый Хартли: «Ак Барс» и «Локо» – кто фаворит Кубка Гагарина?

Крах фаворита: как ярославский характер переехал омскую мощь

Пожалуй, главный секрет успеха Ярославля в этом плей-офф и в полуфинальной серии с главным фаворитом сезона – феноменальная психологическая устойчивость. Даже когда «Авангард» получил комфортное преимущество в две победы, ярославцы навязали омичам свой темп – вязкий, силовой и максимально изматывающий. Команда Боба Хартли не боялась черновой работы, заблокировав рекордное количество бросков. Это была победа «рабочих лошадок» над мастерами и талантами. «Локомотив» просто перекрывал кислород на каждом сантиметре площадки.

Ключевым фактором стала работа тренерского штаба. Боб Хартли, вернувшийся в КХЛ, чтобы возглавить «железнодорожников», вновь подтвердил реноме кубкового бойца. После победного матча он подчеркнул, что это была битва воли. В Ярославле знали, что «Авангард» накажет за любую ошибку, поэтому задачей было стать «роботами» – выполнять установку все 80 с лишним минут, пока соперник не дрогнет. Именно эта «роботизированность» в хорошем смысле слова позволила Ярославлю выдержать сумасшедшее давление в овертаймах, где любая оплошность означала конец сезона для действующих чемпионов.

Со стороны Омска же чувствовалось некое опустошение. Несмотря на мощный состав, за который многие заранее короновали «Авангард», омичам не хватило плана «Б», когда их привычные схемы перестали работать против ярославской вязкости, приправленной эмоциями Александра Радулова. Капитан «Локо» классно выводил из себя омских игроков и расшатывал им психику.

В итоге «Локомотив» перевернул серию, которая казалась упущенной. Это не была случайная победа – это был методичный снос фаворита. Ярославцы вышли из этой рубки закаленными, и это главный тревожный звонок для «Ак Барса». Если «железнодорожники» смогли сдержать лучшую атаку лиги, то взламывать их оборону казанцам придется не только мастерством, но и хитростью, которой в этой серии и у «Локомотива» было в избытке.

Не исчерпал ли «Локомотив» все свои подарки судьбы в полуфинальной серии?

Однако вряд ли кто-то будет спорить, что если откинуть нюансы полуфинальной серии, именно «Авангард» был бы самым равносильным соперником «Ак Барса» в финале. Сопоставимый по именам и концентрации чистого таланта коллектив, отлично укомплектованная под главного тренера им самим же команда и мощнейшая оборона во главе с «железным» Дамиром Шарипзяновым, который в минувшем сезоне стал лучшим защитником в истории Лиги вообще.

«Локомотив» взял полуфинальную серию, будем честны, не только за счет своего невероятного упорства и характера, который после игры Максим Березкин назовет чемпионским, но еще и благодаря доле серьезных стечений обстоятельств и фарта. Хватит ли этого везения на еще одну серию? Вот тут возникают сомнения.

«Шестая игра, проигрывали в две шайбы, вытащили на последних секундах и выиграли во втором овертайме. Сегодня опять: седьмая игра, проигрывали в две шайбы, Шалунов забил очень важный гол в конце второго периода, потом сравняли в третьем периоде и снова выиграли во втором овертайме. Такая гордость за этих ребят, когда видишь, как они сражались и бились друг за друга», – так Боб Хартли рассуждал о том, как «Локомотиву» удалось совершить чудо и вытащить серию с 1:3 до победных 4:3.

Сложно представить, что в серии с «Ак Барсом» ярославцы вновь смогут дважды выдержать психологически и спасти игры, отыгрываясь с «минус два». Этот сюжет уже был задействован, и повторить подобный трюк с командой, которая детально изучила манеры «Локомотива», будет почти невозможно.

Ко всему прочему, есть и вероятность попадания ярославцев в одну коварную, но очень распространенную ловушку: команда Боба Хартли может оказаться опустошенной после такой изнурительной серии с «Авангардом» не только в физическом, но и в ментальном плане. Отдать такое количество эмоций, а потом собраться и выдать все то же самое в финале с не менее мастеровитым «Ак Барсом», который точно будет давить не меньше, – это челлендж, который проходили не все даже в рамках КХЛ. Сумеет ли Боб Хартли «наколдовать» и пополнить зарядку эмоций своих игроков – важная интрига предстоящей серии.

Что могут противопоставить чемпионам в «Ак Барсе»?

Если «Локомотив» в этом плей-офф делает ставку на физическое доминирование, то «Ак Барс» Анвара Гатиятулина – это прежде всего рациональность и четкое распределение ролей среди лидеров. Команда перестала зависеть от результативности одного конкретного звена. В плане состава Казань выглядит более сбалансированной, чем в прошлые годы. Сейчас угроза может исходить от любого сочетания, что крайне важно в матчах против такой дисциплинированной обороны, как у «Локомотива».

При этом тренерскому штабу «Ак Барса» удалось найти баланс: команда сохранила традиционную для Казани еще со времен Зинэтулы Билялетдинова плотную игру в обороне, но стала гораздо быстрее выходить из своей зоны. В серии с «Металлургом» мы видели, что казанцы больше не играют в «откат» все 60 минут. Теперь это команда, которая умеет накрывать соперника прессингом и моментально наказывать за ошибки в средней зоне. Именно умение реализовать буквально каждый просчет соперника стало тем самым смертельным оружием «Ак Барса» в нынешнем Кубке Гагарина. И этот переходный этап – от перехвата к атаке – станет главным инструментом против системного Ярославля.

Еще один важнейший фактор стабильности Казани – игра Тимура Билялова. Пожалуй, этот плей-офф – лучший в его карьере не только в «Ак Барсе», но и в целом. Так стабильно и уверенно Тимур не отыграл даже в «серебряном» 2023 году. Его статистика в этом плей-офф (93.6% отраженных бросков) подтверждает, что он находится в шикарной форме.

Если вратарь «Локомотива» Даниил Исаев часто полагается на свои габариты и выбор позиции, то Билялов компенсирует не самый высокий рост отличной реакцией и чтением игры. Уверенность голкипера позволяет защитникам «Ак Барса» действовать смелее и плотнее встречать нападающих соперника на синей линии, не опасаясь получить выход «один в ноль» за спину.

Главный козырь «Ак Барса» – дисциплина. Казанцы стали значительно меньше удаляться, что в финале может стать решающим фактором. План на финальную серию от Анвара Гатиятулина предварительно понятен: выдержать силовой напор «Локомотива», минимизировать ошибки в своей зоне и использовать шансы при чужих осечках. Способность «Ак Барса» играть по счету и терпеливо ждать своего момента – это именно то, что может создать «железнодорожникам» максимум проблем. Другой вопрос, что «Локомотив» – команда куда более опытная, и таких детских технических ошибок, которые допускали магнитогорцы, будет значительно меньше.

Личности финала: «старая гвардия» против новых героев Казани

Главная нервная точка этого финала – Александр Радулов. Капитан «Локомотива» проводит свой лучший плей-офф после возвращения из-за океана, а ирония судьбы в том, что за Кубком он идет именно против «Ак Барса». Ведь до Ярославля он выступал за казанскую команду.

Для Ярославля Радулов – это не только очки, это эмоциональный детонатор. В серии с «Авангардом» мы видели, как он заводил команду в раздевалке и на льду, выгрызая шайбы в углах, а также провоцируя омичей на лишние эмоции, что в итоге и вывело их из равновесия при уверенном преимуществе в серии. Его козырь – колоссальный кубковый опыт и жажда доказать, что Анвар Гатиятулин зря отказался от его услуг и рано списал со счетов. Однако в этом же кроется и риск: если Гатиятулин найдет способ «выключить» эмоции Александра, «Локомотив» может потерять свой главный мотор.

У «Ак Барса» лидерство сейчас выглядит иначе. Это больше не команда одной «суперзвезды», а коллектив. Это больше не команда только Артема Галимова или Дмитрия Яшкина. В любой момент решение вопросов может взять на себя как Алексей Пустозеров (4+2 очка), вдруг «взорвавшийся» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, так и Александр Барабанов (6+5 очков), Никита Дыняк или даже Дмитрий Кателевский, сделавший разницу своим дублем в четвертом казанском матче с «Металлургом». Помимо признанных лидеров, здесь каждый знает, когда подключиться и взять игру на себя.

«По ходу сезона мы предлагали ребятам новые роли и делали акцент именно на построении команды, потому что очень многое зависит от командной игры. Считаю, что в плане лидерских качеств мы сделали шаг вперед. Двигаемся в этом направлении», – рассказывал после решающей игры в Магнитогорске наставник «Ак Барса».

Если смотреть на «звездный» вес, то «Локомотив» с Радуловым и мощным центром Шалуновым выглядит солидно. Но преимущество «Ак Барса» – в балансе. У Казани нет такой явной зависимости от одного лидера, как у Ярославля от состояния Радулова и его легионеров Рихарда Паника и Байрона Фреза. В решающие моменты свежесть лидеров «Ак Барса» и кураж Билялова могут перевесить эмоциональный напор «железнодорожников». На бумаге – паритет, но по факту у Казани чуть больше козырей в рукаве для длинной серии.