Гатиятулин стал клиентом Квартальнова: «Ак Барс» снова крупно проиграл минскому «Динамо»

«Ак Барс» второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Казанская команда проиграла дома со счетом 3:7. О причинах поражения «Ак Барса» и много другом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Очередной провальный матч Бердина

К середине ноября в «Ак Барсе» окончательно определился первый номер среди вратарей. Если в сентябре – октябре у Анвара Гатиятулина еще были сомнения, на кого делать ставку из голкиперов, то сейчас как такового тандема вратарей в казанском клубе нет. Тимур Билялов играет заметно больше и надежнее, нежели Михаил Бердин.

Тем не менее, в регулярном чемпионате наставник «Ак Барса» вынужден давать шансы второму вратарю, иначе на долгой дистанции Билялов будет просто физически истощен. Да и контракт Бердина на 15 млн рублей в год подразумевает, что на вратаря в команде все-таки рассчитывают как на боеспособную единицу, а не игрока редкой ротации. Ведь в противном случае целесообразность нахождения Михаила в «Ак Барсе» сводится к нулю. Тогда уж лучше вызвать из «Барса» своего воспитанника Максима Арефьева, давать ему шансы, нежели держать на контракте Бердина.

Когда Михаил только-только переходил в «Ак Барс», главный пункт в его резюме звучал примерно так – он подает надежды и может раскрыться в правильной команде. В свое время с подобной формулировкой его подписывал «Авангард» на 40 млн рублей за сезон. Правда, в Омске проявить себя голкиперу не удалось из-за тяжелой травмы.

Трансфер в «Ак Барс» для Бердина – это своего рода аванс за череду удачных матчей, которые проводил вратарь в Сочи. Однако в Казани игру Михаила не назвать иначе как удручающей. Из 13 матчей, проведенных за «Ак Барс», Бердин четырежды пропустил с первого броска соперника. Было это в играх с «Амуром» (1:5), «Металлургом» (3:6) и «Авангардом» (1:6) и во вчерашнем матче с минским «Динамо». Текущий общий процент отраженных бросков Бердина составляет 89%, что для вратаря топ-клуба КХЛ – ничтожно мало. Неуверенность голкипера в воротах передается защитникам команды, они начинают себя чувствовать более нервозно, сомневаясь в надежности своего вратаря. Собственно, поэтому и происходят разгромы. Проблемы с психологией являются прямой корреляцией регулярных ошибок.

Михаила Бердина заменили после третьей пропущенной шайбы. Однако и вышедший на лед Тимур Билялов не спас положение хозяев. Из шестнадцати бросков голкипер отразил лишь тринадцать (седьмую шайбу минчане забили в пустые ворота).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Квартальнов переиграл Гатиятулина в четвертый раз

Вратарский вопрос снова всплыл на поверхность в качестве одного из самых злободневных в «Ак Барсе». Соперники уровня минского «Динамо» наглядно показали, что если команда пойдет в плей-офф без сильных голкиперов, мечты о трофее оборвутся уже в первом-втором раунде.

К слову, минчанам Анвар Гатиятулин проиграл уже четвертую очную встречу. Пока против «зубров» и Дмитрия Квартальнова главному тренеру казанцев не удается найти противоядия.

«В регулярном чемпионате нужно всегда отталкиваться от текущего состояния команды и правильно подходить к матчам»,– резюмировал итоги встречи с «Динамо» Анвар Гатиятулин, списывая поражение на неправильный настрой своих хоккеистов.

Тем не менее, тенденция четырех последних проигранных матчей минчанам показывала, что «Ак Барс» выглядит менее предпочтительнее как с тактической, так и физической стороны.

Дмитрий Квартальнов, как и подобает ему на пресс-конференциях в Казани, оказался довольно сдержан на комментарии. Не стал вспоминать обиды на «Ак Барс» за увольнение в 2022 году, но всем своим видом показал, что эта история его до конца еще не отпустила. Отсюда, наверное, и принципиальный настрой его команды на игру с казанским клубом.

Именно самому Квартальнову было важно одолеть «Ак Барс». Хотя и хоккеисты «Динамо» показали все свое мастерство против казанского клуба. На третий год работы в Беларуси Квартальнов все-таки построил коллектив, способный побороться за Кубок Гагарина. В минувшем плей-офф минчане добрались до второго раунда. В этом сезоне, судя по тому как выглядит команда в регулярке сейчас, она запросто может замахнуться и на полуфинал.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Барабанова в «Ак Барсе» готовят на обмен?

С точки зрения положения дел в турнирной таблице ничего критичного для «Ак Барса» не произошло. Команда продолжает уверенно находиться на второй строчке Восточной конференции. Но в ноябре казанский клуб, как и прогнозировалось, испытывает время от времени трудности в играх с сильными соперниками. Во время матчей против грандов Восточной и Западной конференций казанским болельщикам хочется, чтобы свое слово говорили лидеры «Ак Барса».

Стабилен в наборе очков, к примеру, Дмитрий Яшкин. Из матча в матч голы-шедевры забивает Митчелл Миллер. А вот у Александра Барабанова дела складываются тяжеловато. Имея оклад в 95 млн рублей за сезон, нападающий в нынешнем регулярном чемпионате забросил лишь две шайбы.

Коэффициент полезности у Барабанова составляет «минус» пять. Вчера несколько источников заявили, что «Ак Барс» готовит обмен именитого форварда, и надо сказать, решение это не лишено логики.