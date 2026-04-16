Гатиятулин рассказал, стал ли для него неожиданным счет в серии 4-0 в пользу «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин по окончании четвертого матча серии с минским «Динамо» подвел итоги встречи и всего противостояния.

Казанцы переиграли соперника в серии со счетом 4:0.

«Я много раз озвучивал принцип работы – важна концентрация, работаем над этим. Концентация – это когда на каждую смену выходишь собранным, не бегаешь с языком на плече по зоне, когда владеешь шайбой, а правильно проводишь эти отрезки. И важна концентрация в моменты, когда за минуту до конца третьего периода пропускаешь гол, и на скамейке ребята не выясняют, кто ошибся и кто виноват. А выходят на следующую смену, переводят шайбу в чужую зону и атакуют. Ведём работу в этом направлении, многое получается. Поэтому считаю, что всё заслуженно» – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».