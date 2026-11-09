Гатиятулин рассказал, как «Ак Барс» вышел из психологического давления

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Торпедо» (5:2) в матче чемпионата КХЛ отметил, что команда наконец-то добилась результата при хорошем движении и активности, а также рассказал о разговоре с игроками, кадровых проблемах и поиске сочетаний.

По словам специалиста, с первых минут казанцы показывали хорошее движение, действовали активно и создавали моменты, выдерживая этот ритм практически весь матч. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«С первых минут хорошо играли, показывали хорошее движение, действовали активно, создавали моменты. Практически весь матч выдерживали этот ритм. Спасибо нашим болельщикам за поддержку», — сказал Гатиятулин.

Отвечая на вопрос о том, что команда вышла на игру с другими эмоциями и действовала в атаке раскрепощённо, тренер пояснил, что многие матчи «Ак Барс» проводил с преимуществом, но не мог добиться положительного результата, и это давило на игроков.

«Установка была играть плотно, активно, «садиться» на защитников, больше обострять. Это не анархия. Мы много говорили о том, что больших результатов можно добиться только системным хоккеем. Но в определённые моменты приходится принимать такие решения. Поэтому сегодня попросили ребят больше играть в атаку», — добавил тренер.

Говоря о состоянии защитника Митчелла Миллера, Гатиятулин сообщил, что тот пока не тренируется с общей группой, но получает полную нагрузку. По словам тренера, в поездку Миллер, скорее всего, не отправится и будет готовиться в Казани.

Комментируя перевод Алексея Бывальцева на фланг, специалист объяснил это кадровыми проблемами и поиском сочетаний. Он напомнил, что клуб два года готовил Артема Галимова к лидирующей роли, но в сентябре тот получил травму и выбыл надолго. Кроме того, команда потеряла Миллера — ведущего защитника, а оборона и так не самая скоростная, поэтому его отсутствие добавило сложностей.

«Продолжаем искать сочетания. В предыдущем матче играло звено Денисенко – Семенов – Терехов. В атаке вроде бы действовали хорошо, но в обороне были недостаточно эффективны. Пробуем разные связки, в том числе пары защитников. Сегодня приняли такое решение, дальше будем смотреть, кто на какой позиции играет эффективнее, и исходя из этого определять состав и сочетания звеньев», — пояснил Гатиятулин.

Изменение порядка выхода звеньев, когда четвёртое звено вышло на лед первым, тренер объяснил желанием задать импульс с первых смен. По его словам, в команде не разделяют звенья на первое и четвёртое, у каждого есть свои задачи, а ребята с поставленной целью справились и задали хороший тон.

Отдельно Гатиятулин отметил игру вратаря Тимура Билялова, который, по его мнению, помог команде раскрепоститься. Тренер подчеркнул, что заряженность команды была видна с первого вбрасывания, а Билялов здорово сыграл и подстраховал в эпизодах, когда партнёры допускали ошибки в обороне. Он также рассказал, что к выбору вратаря на каждый матч подходят тщательно: на старте сезона травму получил Максим Арефьев, поэтому большая нагрузка выпала на Билялова, который потом приболел. Сейчас важно следить за состоянием обоих голкиперов и с учётом графика подводить их к оптимальной форме.

«В этом сезоне мы планировали дать Максу другую роль, больше ему доверять. К сожалению, возникли сложности, но при этом мы получили возможность посмотреть на обоих вратарей. Для Макса это тоже опыт: он провёл несколько матчей подряд. Будем следить за их состоянием и распределять нагрузку равномерно», — сказал тренер.

В заключение Гатиятулин прокомментировал тот факт, что братья Тереховы впервые забили в одном матче. Он признался, что за ребят очень рады, для их семьи это событие. Они и в Челябинске отметились хорошей комбинацией, а сегодня забили два гола. При этом тренер подчеркнул, что именно командные действия привели к победе.