Гатиятулин рассказал, что стало дополнительной мотивацией для «Ак Барса» в игре с «Авто»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Автомобилистом» (4:1) расскзаал, являлась ли прошлогодняя серия между казанской командой и екатеринубнской дополнительной мотивацией для его подопечных. Он отметил, что для тренерского штаба это не являлось раздражителем.

«Штаб точно не вспоминал. Возможно, для ребят это было дополнительной мотивацией, но точно сказать не могу. Повторюсь, мы соседи по таблице, это важный матч за четыре очка, и этого было достаточно для мотивации сегодня, чтобы сыграть на победу. Тем более, перед нашими болельщиками».

Также наставник «Ак Барса» объяснил, почему его команда не удалось реализовать большинство, которое длилось 9 минут в третьем периоде. Он сослался на жесткий график игр и накопленную усталость.

«Всё-таки четвёртый матч через день, возможно, накопилась усталость. Тем не менее, у нас были хорошие моменты, не хватало завершения», – заявил Гатиятулин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет с «Торпедо» 11 февраля на своем льду.