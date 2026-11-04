Гатиятулин после поражения от «Сибири»: Надо быть агрессивнее

Главный тренер ХК «Ак Барс» Анвар Гатиятулин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У «Ак Барса» наблюдаются проблемы с реализацией, игрокам следует демонстрировать более агрессивную игру. Об этом после гостевого поражения в Новосибирске от «Сибири» со счетом 3:1 заявил наставник казанцев Анвар Гатиятулин, сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Вторую игру подряд соперник более эффективен в завершении. Пока не набирается тех компонентов, за счет которых мы можем выигрывать такие матчи. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – заметил для начала специалист.

Отвечая на вопрос о требующих корректировки элементах игры, главный тренер «Ак Барса» отдельно упомянул выход из зоны, но подчеркнул, что приходится возвращаться к каждому компоненту и поправлять его.

«В игре с „Амуром“ с этим (выходом из зоны – прим. Т-и) вроде не было проблем. Сейчас снова появились определенные сложности», – уточнил он.

Один из представителей СМИ предположил, что возвращение проблем с выходом из зоны показывает зависимость команды в этом вопросе от Митчелла Миллера, который не отправился на выезд из-за повреждения. Гатиятулин согласился и назвал Миллера ключевым игроком, но подчеркнул, что приходиться работать в имеющихся реалиях.

Относительно сроков возвращения Митчелла наставник казанцев выразил надежду, что это произойдет уже к тому моменту, когда команда вернется домой после выездной серии.

Еще одной проблемой, упомянутой журналистами, стали трудности «Ак Барса» с игрой по периметру – невозможность попасть в зону перед воротами. Специалист опять-таки согласился, напомнил о значении действий перед воротами для рисунка игры соперника, но предпочел сосредоточиться на работе своих подопечных.

«<...> мы должны найти свои компоненты, свои козыри, за счет которых у нас будет преимущество. И, конечно, прибавлять в агрессии», – акцентировал он.

В ответ на замечание о достаточно сильной по меркам КХЛ линии нападения казанцев Анвар Гатиятулин сказал, что команда сильно изменилась, пришли новые игроки, которые теперь адаптируются.

«Если брать количество моментов в целом, их, наверное, меньше не стало, но есть вопросы к реализации. Нужно быть агрессивнее», – резюмировал наставник «Ак Барса».

По броскам и броскам в створ преимущество сегодня было у казанской команды (52–63 и 25–35 соответственно), но его не удалось конвертировать в забитые шайбы.