Гатиятулин после победы над «Сибирью»: «Игра добавила много вопросов»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 Б).

О характере и содержании игры наставник высказался так:

«После предыдущего матча я говорил, что победа есть победа. По содержанию игра добавила нам много вопросов, на которые мы будем искать ответы. Не обесценили спасения Тимура Билялова, проявили характер и взяли два очка. Спасибо болельщикам за поддержку», — сказал Гатиятулин.

Отвечая на вопрос о тяжелых играх против аутсайдеров, тренер отметил:

«После эмоциональных матчей попали в рутину. Если оценивать по 10-балльной системе и взять несколько компонентов игры — давление, игра в зоне атаки, возврат, игра в своей зоне и выход из-под давления, — то [оценю] на 4–6. Вопросов много, над ними работаем. Разбираем на видео, а когда есть возможность, то в тренировках. Ждем, когда это воплотится в игру. Ищем сочетания, потому что у нас много новых ребят, ребята взяли другие роли по сравнению с прошлым сезоном. Также есть ребята, которые имеют минимальный опыт игры в КХЛ. Процесс идет, потихоньку двигаемся вперед. Есть над чем работать», — добавил наставник.

О роли Григория Денисенко главный тренер сказал:

«В плане заряженности он всегда был таким. Мы немного ожидали другое, но Гриша взял роль и провёл хороший сезон. Он компенсировал игру в атаке своей самоотверженностью и силовым давлением. Не скажу, что он провёл прошлый сезон плохо. Сейчас он адаптировался, он один из лидеров команды, который всегда заряжен на игру и победу. Но сейчас важно наладить общекомандные действия», — отметил Гатиятулин.

Про Илью Сафонова в АХЛ специалист заявил:

«Илья сам говорил, что это его мечта. Он туда поехал для этого. Сейчас нет смысла отвлекать его этими вопросами. Мы пока сосредоточены на нашей команде и чемпионате», — подчеркнул тренер.

Слухи вокруг обмена Александра Хмелевского Гатиятулин комментировать отказался:

«Не готов комментировать слухи. Мы ищем как можно более эффективно использовать Сашу. В прошлом сезоне мы составили звено Барабанов — Хмелевский — Денисенко — по потенциалу оно было одним из сильнейших в лиге. Однако в их игре не было уверенного контроля. Поэтому решили перевести Сашу в край, он там хорошо себя проявил. Сейчас наша задача — находить пути, чтобы каждый из игроков был более эффективен», — пояснил наставник.

О позиции Хмелевского тренер добавил:

«Мы смотрим. Какую-то работу по обороне берёт на себя Дима Кателевский. Нужно правильно обороняться и привезти шайбу в атаку. Будем смотреть и пробовать перестановки. Мы по прошлому сезону убедились, что Саша эффективен с краю. Есть время, будем смотреть», — резюмировал Гатиятулин.