news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2026 22:33

Гатиятулин после матча с «Ладой»: «Было много брака при владении шайбой и в большинстве»

Читайте нас в
Телеграм
Гатиятулин после матча с «Ладой»: «Было много брака при владении шайбой и в большинстве»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Ладой» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ рассказал, в чем на его взгляд состоят главные ошибки и какие компоненты нужно подтянуть его команде.

– В принципе, неплохо играли, но при владении шайбой было многовато брака. Но в целом это хорошая командная победа, взяли два очка.

– У соперника было много удалений, но вам не удалось реализовать ни одно. С чем это связано?

– Да, достаточно брака было и в большинстве, и в равных составах. Создавали моменты, но недостаточно, чтобы забить гол. Будем это поправлять, всё через работу. Большинство – один из важных компонентов, над которым мы работаем - приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

По итогам 57 матчей «Ак Барс» идет на третьем месте с 79 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». «Лада» находится на 10 месте с 41 очком на «Востоке».

Ближайшую и заключительную встречу в рамках текущей выездной серии татарстанцы проведут в Нижнем Новгороде против «Торпедо» в субботу, 21 февраля. Начало матча – в 17:00 мск.

#ХК Ак барс #кхл #Анвар Гатиятулин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан-2026

19 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026