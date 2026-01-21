Гатиятулин: Понимаю статус Яшкина, близится дедлайн, есть проблема в состоянии

Фото: ak-bars.ru

Наставник казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы об отсутствии Дмитрия Яшкина в двух последних встречах на Дальнем Востоке в матчах против «Адмирала».

– В чём заключаются требования к игрокам, которые сейчас не выполняет Дмитрий Яшкин? Это физическое состояние или игровые моменты на льду?

– Я не говорил, что он не выполняет требования. Понимаю статус Яшкина, что близится дедлайн, и информации в прессе возникает много. В декабрьской паузе Дима приболел, практически не тренировался, это сказалось на физическом состоянии, поэтому мы давали ему паузу. В январе он провёл три матча – одну дома, две в Хабаровске. Посчитали, что есть ещё проблема в состоянии, поэтому дали ещё одну паузу. Текущая ситуация выглядит так.

А что касается публикаций про обмены какие-то – мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой готовимся – приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Дмитрий Яшкин в сезоне-2025/26 заработал 25 (15+10) очков в 43 матчах за «Ак Барс». Всего на его счету 322 (197+125) очков за 378 игр в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ. Контракт между 32-летним нападающим и татарстанским клубом истекает 31 мая 2026 года.