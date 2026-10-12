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На главную ТИ-Спорт 12 октября 2026 23:49

Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»

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Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3). Специалист начал с признания недовольства болельщиков и анонсировал смену игровой модели.

«Полностью отдаю себе отчёт, какие сейчас эмоции у болельщиков. Здесь всё понятно. Наверное, всё больше склоняемся к тому, чтобы поменять рисунок игры в плане большей закрытости. Я имею в виду не только этот матч, а ситуацию в целом. Нужно правильно оценить текущее состояние», — приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Тренер уточнил, что речь идёт не об отказе от атакующего хоккея, а о поиске баланса. «Да. От активного хоккея отказываться не будем, но где-то, возможно, нужно немного поменять игру в том плане, о котором вы сказали: действовать надёжнее в обороне и в средней зоне. Ищем более сбалансированные сочетания. У одних получается игра в атаке, но есть проблемы в обороне, при позиционных атаках соперника, на возврате. Поэтому меняем сочетания, чтобы сбалансировать игру», — пояснил он.

Гатиятулин также отметил, что в предыдущих матчах команда владела инициативой, но уступала. «Если брать предыдущие матчи — с "Трактором", "Северсталью" — в принципе много владели инициативой, создавали моменты. Но отдали эти матчи. Даже если взять игру с "Локомотивом": реализуй мы момент в начале матча, возможно, всё сложилось бы по-другому», — добавил тренер.

Говоря об эмоциональном состоянии команды, Гатиятулин признал сложность ситуации. «Понятно, что такие результаты не добавляют уверенности. Для меня и для тренерского штаба это вызов — готовить команду к каждому матчу. Оцениваем и физическое, и эмоциональное состояние ребят», — сказал он.

Отдельно тренер прокомментировал состояние Кирилла Семёнова, который после матча не скрывал эмоций. «Ещё не успел с ним поговорить, но обязательно поговорим. Кирилл — опытный игрок, нужно дать ему успокоиться, всё поправить», — отметил Гатиятулин.

Главной причиной нестабильности тренер считает возросшую нагрузку на игроков. «В этом сезоне многие ребята получили новые роли и больше игровой ответственности. Даже если взять наших опытных игроков: Никита Лямкин, Митч Миллер стали получать больше игрового времени. Это тоже накладывает свой отпечаток — нужно больше и быстрее принимать решения на льду. Поэтому здесь тоже нужна адаптация. Наверное, даже не столько физическая, сколько ментальная», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о нехватке агрессии, Гатиятулин был краток: «Здесь рецепт один — только через работу. Пока у нас не получается выдерживать этот рисунок на протяжении всей игры. Мы хотели выстроить модель четырёх активных звеньев, но сейчас всё больше склоняемся к тому, что у звеньев будут разные роли».

Также тренер затронул тему дисциплины. «Возможно, это эмоции. В таких простых ситуациях мы должны контролировать свои действия. Будем поправлять, объяснять», — резюмировал Гатиятулин.

#Анвар Гатиятулин
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