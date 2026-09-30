Гатиятулин ответил, почему «Ак Барс» плохо начинает игры и вернется ли Шафранов

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Барысом» (4:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Наставник казанцев начал с приветствия на татарском языке и отметил командный характер игры.

«Хәерле кич, чираттагы камбэк (добрый вечер, очередной камбэк. – тат.). Какое-то время потребовалось, чтобы вкатиться, потом добавили темп, стали выигрывать больше единоборств. Ещё в первом периоде появились моменты, во втором начали их реализовывать. Командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку», — приводит слова Гатиятулина «ТИ-Спорт».

Отвечая на вопрос о слабых первых периодах в этом сезоне, тренер объяснил это процессом построения команды и кадровыми потерями.

«Идёт становление команды, это небыстрый процесс, у любого коллектива это занимает время, и мы не исключение. Также мы в поиске сочетаний, сейчас потеряли Артёма Галимова на приличный срок, а это игрок первого звена, спецбригад большинства и меньшинства. На сегодняшний день наш девиз: "Работаем в реалиях". Всё в процессе. Мы понимаем, что многим ребятам нужно прочувствовать уровень КХЛ, приобрести уверенность. Двигаемся вперёд за счёт командных действий», — заявил он.

Говоря об игре Семёна Терехова на месте травмированного Галимова, Гатиятулин отметил, что ситуация даёт возможность для роста других игроков.

«Травма Артёма – потеря для нас, это один из лидеров. В то же время при правильном подходе это хороший момент для становления команды. Ситуация даёт нам возможность посмотреть на игроков в новой роли, при новой ответственности. Что касается первой тройки, у них были хорошие атаки сходу, но оценки нужно давать не по одной игре, а по нескольким», — сказал тренер.

Комментируя дебют Ильи Коломойцева из «Ирбиса», Гатиятулин подробно рассказал о принципах вызова молодых игроков в основу.

«Мы всегда смотрим за командами нашей системы, на связи с тренерами. Вчера с Александром Александровичем Щербиной разговаривали, обсуждали некоторые моменты. Поэтому сегодня приняли решение ввести в состав Илью. Перед игрой я с ним поговорил, объяснил, что будем смотреть, как будет складываться матч и при возможности дадим возможность дебютировать. Такая возможность появилась, и это хороший опыт для любого молодого игрока – почувствовать атмосферу в раздевалке, провести матч в КХЛ. Поздравили его с дебютом после матча. И для всех игроков системы это тоже сигнал – мы за всеми смотрим, у каждого есть возможность проявить себя», — подчеркнул главный тренер.

Также Гатиятулин ответил на вопрос о возможном возвращении Константина Шафранова.

«Я пока с ним не созванивался, возможно, после следующего матча наберу ему. Но мы договаривались, что он сам позвонит, пока от него никаких вестей. Скоро позвоню, узнаю, как у него дела», — сказал он.

О прогрессе Григория Денисенко тренер высказался отдельно, отметив, что игрок готов брать на себя больше ответственности.

«Да, видно по его игре, по отношению на тренировках и в раздевалке, что он готов забирать эту ответственность. Обсуждаем в личных беседах, что хочется видеть стабильность на протяжении всей серии, а не одного матча. Он это слышит, прибавляет. Но сейчас идёт общекомандная работа, строительство коллектива», — заявил Гатиятулин.

На вопрос об очередном камбэке и проблемах прошлого сезона тренер ответил, что не считает это системной проблемой.

«Не скажу так, "Ак Барс" всегда был раздражителем для соперников, у всех особый настрой. Мы и в том году, и в этом делаем всё, чтобы переводить игру в своё русло. Мы сыграли всего 10 матчей, это не такой большой отрезок, чтобы ребята нашли свою игру. Но характер и самоотдачу каждого игрока мы всегда отмечаем», — сказал он.

О возможном выходе вратаря Александра Столпеченкова, пока травмирован Максим Арефьев, Гатиятулин высказался уклончиво, сославшись на принципы определения состава.

«Вы знаете наши принципы определения состава, будем смотреть. У Саши тоже было небольшое повреждение, сейчас он в строю. Будем смотреть и на состояние Тимура Билялова. Возможно, дадим сыграть Саше», — отметил тренер.

Завершая пресс-конференцию, Гатиятулин прокомментировал информацию о переходе Никиты Гусева в «Сочи» и возможной замене Галимова.

«Работа ведётся, есть список кандидатов. Но обсуждать это пока нет смысла. Будет конкретный игрок – тогда обсудим», — резюмировал главный тренер «Ак Барса».