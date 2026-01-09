Гатиятулин оценил игру Яшкина за «Ак Барс» после возвращения форварда в состав

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу (3:1) своей команды над клубом «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы увидели две разные половины матча. Начало было непростым, нам не хватало скорости и интенсивности. Однако в третьем периоде мы показали отличную игру, забив три гола и уверенно защитившись», – цитирует Анвара Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Кроме того, наставник «Ак Барса» объяснил принципы комплектации состава на матч, комментируя возвращение в состав форварда казанцев Дмитрия Яшкина.

«Я объясню, как происходит у нас – если кто-то выпадает из состава, это не значит, что мы про них забываем. Идет рабочий процесс, ребятам объясняем, что нужно поправлять, разговариваем со всеми. Просто в предыдущем матче мы решили сохранить победный состав. Тогда все сыграли хорошо, и было бы неправильно кого-то отправлять в запас. Мы знаем сильные стороны Димы, и сегодня он здорово сыграл на пятаке – активно и агрессивно. Проблем никаких нет, это опытный игрок, мы на него рассчитываем», – отметил Гатиятулин.

Отдельно наставник похвалил нападающего Александра Хмелевского, который снова отметился заброшенной шайбой.

«Хмелевский уже отлично вписался в нашу команду и продолжает приносить пользу», – добавил главный тренер «Ак Барса».

Также Гатиятулин обратил внимание на проблему с нарушениями численного состава, сказав: «Это то, с чем мы постоянно боремся, и каждый игрок должен нести ответственность за свою позицию».

Тренер заключил, что игра была насыщена важными моментами, несмотря на отсутствие ярких эмоциональных всплесков в первом тайме.

«Содержание игры было хорошим, и мы создали достаточное количество возможностей для достижения положительного результата», – резюмировал Анвар Гатиятулин.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 января в Казани против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры – в 19:30.