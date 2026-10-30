Гатиятулин объяснил отсутствие Билялова и Марченко после победы над «Амуром»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после домашней победы над «Амуром» (3:1) ответил на вопросы журналистов.

По словам тренера, Тимур Билялов не до конца восстановился после болезни, поэтому тренерский штаб решил дать ему время на лечение.

«Тимур не до конца восстановился, было плохое самочувствие, поэтому приняли решение дать ему возможность подлечиться. Рассчитываем, что к следующему матчу будет готов», – приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Также высказался о допуске российских команд до международных соревнований. Гатиятулин признался, что сам пережил подобный опыт и как игрок, и как тренер, и пожелал нынешним участникам прочувствовать ту же атмосферу.

«Мне выпала честь играть на молодежном чемпионате мира и работать в тренерском штабе сборной. Это незабываемые эмоции, огромный опыт, много полученных знаний. Поэтому пожелаю игрокам, тренерским штабам и всем причастным ощутить эту атмосферу», – сказал наставник.

Тренер уверен, что российская сборная не растеряет уровень — лига развивается, появляются новые имена.

«Думаю, сборная будет конкурентоспособной. И ещё раз отмечу как человек, который был и игроком, и тренером: это хороший опыт. Та атмосфера, которая есть даже на Евротурах, даёт огромный опыт и прилив эмоций как игрокам, так и тренерам», – ответил тренер.

Ответил и о необходимости усиления состава. По мнению тренера, селекция не прекращается никогда, а нынешняя команда находится в процессе строительства после двухлетнего цикла.

«Всегда говорил, не только в этом сезоне, что селекция продолжается постоянно. Процесс развития прошлой команды, который длился два сезона, прекратился. Сейчас строится новая команда, много изменений, много новых игроков. Понятно, что процесс небыстрый. Идёт оценка всей ситуации. В сентябре ставили перед собой одни задачи, получили определённый опыт. Октябрь тоже дал нам опыт. Исходя из этого пробовали разные тактические варианты, меняли рисунок игры. Нам важно построить команду, которая будет конкурентоспособна и с ведущими игроками, и с лидирующими командами», – пояснил он.

На игру не вышел Алексей Марченко, наставник объяснил причину его отсутствия. Тренер подчеркнул, что решение игровое, и призвал не искать скандал.

«Я прекрасно знаю, как работает мир медиа. В прошлом было много разных ситуаций, и я всегда был честен с вами и говорил, как на самом деле всё происходит. Сегодня ограничусь тем, что Алексей не играл по решению тренерского штаба. Никакого скандала здесь искать не нужно», – подчеркнул Гатиятулин.

Гатиятулин пояснил, что решение отдать капитанскую нашивку Альберту Яруллину касалось только одного матча, и подтвердил статус Марченко.

«Я озвучивал решение только на один матч. Алексей — наш капитан. Как всегда говорю, двигаемся от матча к матчу. Завтра будем думать о следующей игре», – сказал он.

Напомним, «Ак Барс» прервал серию из шести домашних поражений, и с 24 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции.

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