Гатиятулин объяснил, как команде справляться в отсутствие побед на предсезонке

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от минского «Динамо» в первом матче Кубка мэра Москвы ответил, как команда справляется в условиях отсутствия побед в предсезонных играх.

– Скажите, пожалуйста, по-спортивному вас злит то, что вот команда вроде играет, бьётся, но победить не получается?

– Как справляться, когда команда не побеждает? Всегда, конечно, приятно, приятно побеждать. И говорим об этом на собрании, на установках. Но в то же время предсезонная подготовка и дается для того, чтобы подготовиться к сезону. Поэтому сейчас и смотрим на ребят из системы, на тех ребят, которые в прошлом году проиграли конкуренцию спортивную, сейчас они эти роли получили. И вот здесь нам нужно понять в том числе, кто на какой позиции будет эффективно...

– Насколько для вас непросто будет определиться с лимитчиком на будущий сезон в Континентальной хоккейной лиге? Потому что мы видим потом, так скажем, двух-трех ребят из системы, которые играют по ходу этой предсезонки уже в основном составе команды.

– Да нет. Вы знаете, как скажу... Ну, посмотрели ребят достаточно, и первое, что хочу сказать, – что есть требования в первой команде. И каждый должен им соответствовать. На протяжении всей своей тренерской карьеры я так выстраивал процесс, потому что только в конкуренции игрок может расти. Искусственное введение в состав не приводит ни к чему хорошему. Его просто нет. Хороший пример, да, по прошлому сезону, Степан Терехов, который начал сезон у нас, потом по определенным моментам мы его направляли в Альметьевск. Вернули обратно в команду, он выиграл эту спортивную конкуренцию, именно выиграл, это место себе завоевал и играл до конца сезона, и в плей-офф большую роль сыграл. Поэтому здесь то же самое: есть требования, ребята их знают, мы обозначаем им, что нужно делать для того, чтобы попасть. Тут, наверное, больше будет зависеть от них, – приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта» с арены «Мегаспорт» в Москве.