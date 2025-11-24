Гатиятулин об игре с «Драконами»: Такие матчи тоже важно выигрывать

Фото: ak-bars.ru

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал изменения в составе в двух последних гостевых встречах и оценил новые сочетания.

- Такие матчи тоже важно выигрывать, потому что в ноябре уже были встречи, которые мы проводили лучше, но оставались без очков.

– Связаны ли улучшения в игре в нападении с изменениями в тройках, которые вы сделали перед игрой в Нижнекамске? Александр Барабанов снова забил, у Артёма Галимова гол.

– Мы перед каждой игрой ставим задачи команде. Первая – это, понятно, результат. Но мы решаем и параллельные задачи. В начале чемпионата ситуация диктовала так, что каждую игру нужно выходить и играть как в плей-офф. Октябрь был другим, пришла уверенность, и сейчас мы можем немножко экспериментировать, что-то пробовать. У нас ещё есть примерно месяц-полтора, чтобы посмотреть, как ребята взаимодействуют, что работает, а что нет.

– Эксперимент скорее удачный?

– Будем смотреть дальше, потому что впереди достаточно игр. Возможно, будем пробовать и другие сочетания, - сказал Гатиятулин после матча с «Драконами».

По итогам двух последних гостевых побед над «Нефтехимиком» и «Драконами» «Ак Барс» опередил «Авангард» на одно очко и снова поднялся на вторую строчку турнирной таблицы КХЛ. В активе татарстанской команды 40 очков.

Третий матч в рамках текущей выездной серии казанцы проведут в Москве против «Спартака» 25 ноября. Время начала матча в 19:30 мск.