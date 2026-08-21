Гатиятулин — о возвращении Стася: «Кто сказал, что он был не нужен?»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги предсезонного матча с московским «Динамо» (5:3), а также ответил на вопросы о трансферах и капитанстве.

Наставник казанцев подтвердил, что новым капитаном команды станет Алексей Марченко.

Также Гатиятулин высказался о переходе в клуб Андрея Стася, с которым он работал в «Тракторе». На вопрос журналиста, почему форвард не остался в челябинской команде, тренер ответил:

«Кто вам сказал, что он был не нужен? Если вы помните, в „Трактор“ тогда пришёл новый генеральный менеджер, у которого был полный карт-бланш и по тренерскому штабу, и по набору игроков. И от моих личных пожеланий ничего не зависело».

Гатиятулин также оценил готовность Ильи Сафонова к переходу в НХЛ, отметив, что за прошлый сезон хоккеист созрел для попытки проявить себя за океаном.

Кроме того, тренер не исключил возвращения в состав Михаила Фисенко и подчеркнул, что команде потребуется время для поиска баланса после серьезных изменений в составе.