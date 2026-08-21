news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 12:11

Гатиятулин — о возвращении Стася: «Кто сказал, что он был не нужен?»

Читайте нас в
Телеграм
Гатиятулин — о возвращении Стася: «Кто сказал, что он был не нужен?»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги предсезонного матча с московским «Динамо» (5:3), а также ответил на вопросы о трансферах и капитанстве.

Наставник казанцев подтвердил, что новым капитаном команды станет Алексей Марченко.

Также Гатиятулин высказался о переходе в клуб Андрея Стася, с которым он работал в «Тракторе». На вопрос журналиста, почему форвард не остался в челябинской команде, тренер ответил:

«Кто вам сказал, что он был не нужен? Если вы помните, в „Трактор“ тогда пришёл новый генеральный менеджер, у которого был полный карт-бланш и по тренерскому штабу, и по набору игроков. И от моих личных пожеланий ничего не зависело».

Гатиятулин также оценил готовность Ильи Сафонова к переходу в НХЛ, отметив, что за прошлый сезон хоккеист созрел для попытки проявить себя за океаном.

Кроме того, тренер не исключил возвращения в состав Михаила Фисенко и подчеркнул, что команде потребуется время для поиска баланса после серьезных изменений в составе.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

Семь столпов роста: какой план предлагают для российской экономики

20 августа 2026

На «Казаньоргсинтезе» рассмотрят вопрос о внеочередном собрании акционеров

20 августа 2026
Новости партнеров