Гатиятулин о сотрудничестве с Билялетдиновым: Его мнение всегда мне интересно

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Трактором» отозвался о взаимодействии с Зинэтулой Билялетдиновым, который занимает должность консультанта в татарстанском клубе. Также наставник казанцев ответил на вопросы журналистов о совершаемых командой ошибках и принципиальности во встрече против челябинской команды.

– При этом были выходы в ноль на ваши ворота, в том числе после ошибок защитников. Кажется, проблема перешла в системную, хотя Зинэтула Билялетдинов вам помогает.

– Я не согласен, что она перешла в системную. Наш хоккей подразумевает риск, я соглашусь, что он должен быть оправдан. Игра быстрая, динамичная, нужно принимать правильные решения. И мы продолжаем работу над этим.

Что касается вопросов про Зинэтулу Хайдяровича, то мы с ним общаемся с 2018 года. И по телефону говорили, и лично, когда он приезжает в Казань. Он многое в хоккее прошёл и знает, его мнение всегда мне интересно, он многое подсказывает.

– Насколько вам было приятно обыграть «Трактор»?

– Я уже говорил, что наиболее принципиальные матчи для меня – против тренеров, с которыми в хороших отношениях. Если бы матч был в Челябинске, она была бы особенной, потому что пришло бы много друзей и близких. А сейчас мы готовились к матчу против сильного соперника, – ответил Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» с 46 очками идет на втором месте на «Востоке» и отстает от лидера, «Металлурга», на 6 очков. Ближайшую встречу татарстанская команда проведет в Уфе против «Салавата Юлаева» 5 декабря. Начало матча – в 17:00 мск.