Гатиятулин — о поражении от «Нефтехимика»: «Идет процесс подготовки»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в домашнем предсезонном матче (1:2) и рассказал, почему в составе не было ряда ключевых игроков.

По словам наставника, это часть подготовки к новому сезону:

«Идет процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ».

Гатиятулин также ответил на вопросы о состоянии хоккеистов, которые пропускали встречу или не доиграли ее до конца. Вратарь Тимур Билялов занимается по индивидуальному графику. Его коллега Максим Арефьев пропустил матч из-за болезни — он только третий день работает в общей группе.

Нападающий Александр Хмелевский получил повреждение — его состояние оценят врачи. А Семен Терехов, которому попало шайбой, отправился на медицинское обследование.

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» по буллитам во втором товарищеском матче межсезонья – 1:2