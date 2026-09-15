Гатиятулин о перестановках в сочетаниях: «Никакая тренировка не заменит матч»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал «Чемпионату» игру форварда Егора Соколова, который отличился заброшенной шайбой, и объяснил, чем вызваны постоянные перестановки в сочетаниях команды.

По словам наставника, в настоящий момент тренерский штаб ищет баланс и рассматривает разные варианты. Часть игроков присоединилась к команде уже по ходу чемпионата — в частности, Кевин Хейс появился в составе перед матчем с «Трактором». Именно поэтому сочетания были серьезно перестроены.

«На текущий момент, как я уже говорил на пресс-конференциях в Казани, мы ищем баланс, смотрим разные варианты. Некоторые ребята добавились к нам уже по ходу чемпионата, Кевин Хейс – перед матчем с «Трактором». Поэтому перетряхнули все сочетания», – пояснил наставник.

Гатиятулин подчеркнул, что оценить потенциал новых звеньев можно только через игры: никакая тренировка не способна заменить матч.

Тренерский штаб продолжит аналитическую работу, будет следить за тем, как хоккеисты реагируют в различных ситуациях, и искать более эффективные сочетания.