Гатиятулин о матче с «Нефтехимиком»: Здесь нужно учитывать командные действия

Фото: ak-bars.ru

После поражения от «Нефтехимика» (0:2) в Казани Анвар Гатиятулин отказался оценивать индивидуальные ошибки игроков и призвал учитывать командные действия .

– У публики накопились вопросы по игре Брэндона Биро, и сегодня он допустил результативную ошибку. Как вы оцениваете его работу?

– Здесь нужно не персональную ответственность разбирать, а учитывать командные действия. Играет команда.

– Интересно ваше педагогическое мнение. Все ошибаются, но как вы ведёте себя в таких ситуациях?

– Я говорил, как складывается наш процесс – мы разбираем матчи, указываем на ошибки, смотрим, какие хорошие моменты мы сами создаём в атаке. И процесс продолжается, будем доносить, отрабатывать через тренировки, – приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

После 45 матчей «Ак Барс» находится на второй строчке в турнирной таблице КХЛ на «Востоке» с 60 очками. От лидера конференции и КХЛ «Металлурга» казанцы отстают на 10 очков.