На главную ТИ-Спорт 26 ноября 2025 09:03

Гатиятулин о дебюте Арефьева в матче со «Спартаком»: Он молодец, сыграл хорошо

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру своей команды после поражения от «Спартака» (0:1) в Москве, а также оценил дебют 22-летнего голкипера Максима Арефьева.

– Третий матч поездки – c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить.

– Как оцените дебютную игру в сезоне вратаря Максима Арефьева?

– Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо, – ответил Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

По итогам трехматчевой выездной серии «Ак Барс» заработал 4 очка и снова поднялся на вторую строчку в Восточной конференции, обойдя «Авангард» (39 очков). От лидера таблицы «Металлурга» татарстанцев отделяет 8 очков.

Ближайшую встречу подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Казани против СКА 28 ноября. Время начала матча – в 19:30 мск.

