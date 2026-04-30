30 апреля 2026 09:03

Гатиятулин: «Мы вернули то, чего нам не хватало в прошлой игре»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, за счет чего его команда одержала победу в третьем матче ½ финала плей-офф против «Металлурга» (4:1) в Казани.

«Мы сегодня вернули то, чего нам не хватало в прошлом матче. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понятно, что разбираем соперника, у них много сильных сторон. Все их закрыть маловероятно, но можно минимизировать. И сегодня это удалось», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Также наставник казанцев отметил, что в прошедшем матче его команда заблокировала 29 бросков, что, по его мнению, важный показатель.

В настоящий момент счет в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» в пользу татарстанцев – 2-1. Следующую встречу соперники проведут в Казани 1 мая. Начало – в 15:00 мск.

#ХК Ак барс #хк Металлург #плей-офф КХЛ #Анвар Гатиятулин
Самое читаемое
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

29 апреля 2026
На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

29 апреля 2026
