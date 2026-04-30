Гатиятулин: «Мы вернули то, чего нам не хватало в прошлой игре»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, за счет чего его команда одержала победу в третьем матче ½ финала плей-офф против «Металлурга» (4:1) в Казани.

«Мы сегодня вернули то, чего нам не хватало в прошлом матче. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понятно, что разбираем соперника, у них много сильных сторон. Все их закрыть маловероятно, но можно минимизировать. И сегодня это удалось», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Также наставник казанцев отметил, что в прошедшем матче его команда заблокировала 29 бросков, что, по его мнению, важный показатель.

В настоящий момент счет в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» в пользу татарстанцев – 2-1. Следующую встречу соперники проведут в Казани 1 мая. Начало – в 15:00 мск.