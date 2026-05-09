Гатиятулин: «Мы прошли длинный путь и заслужили возможность бороться за цель, к которой шли»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, вспомнив свой первый опыт в роли детского тренера и первый крупный турнир, сравнил его с предстоящей серией финала плей-офф КХЛ против «Локомотива». Также наставник казанцев ответил, что общего между ярославской команды и его коллективом.

– Для вас это первый финал. Что у вас на душе?

– Знаете, что вспомнил, и тут не надо недооценивать. Я вспомнил, как ещё работал в школе «Трактора» и с 2000-м годом рождения, ребятами 11-12 лет, мы вышли в финал «Кубок Газпром нефти». Кстати, играли тоже против «Локомотива». В то время по эмоциям это было сопоставимо с победой на Олимпиаде. Можете даже у Алексея Пустозёрова спросить – он в том матче два гола забил. Исаев, может не играл, но был у «Локомотива».

Если серьёзно, мы прошли длинный путь, заслужили возможность бороться за цель, к которой шли. Вся концентрация на этом.

– Стиль «Локомотива» похож на стиль «Ак Барса»?

– В чём-то да, есть схожие моменты. Мы разобрали что-то, показали ребятам. Всегда говорил, что фокус держим на своей игре - сказал Гатиятулин представителям прессы во время открытой тренировки в Казани перед выездом с Ярославль.

«Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне-2024/25 и является действующим обладателем трофея. «Ак Барс» трижды побеждал в финалах розыгрыша. В последний раз это было в 2018 году.

Серия финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует 11 мая в Ярославле. Начало - в 14:30 мск.