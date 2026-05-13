Гатиятулин: «Это командная победа»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, в каких компонентах добавила его команда в серии плей-офф с «Локомотивом» для победы во втором финальном матче. Также наставник казанцев пояснил, почему не произвел замен в составе после перовой встречи.

– Прежде всего отмечу, что хорошо подготовились, добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы.

Я отмечу всю команду, это командная победа. Все ребята понимали, на какой стадии мы находимся, и какие компоненты играют решающую роль. Это как пример самоотверженности, характера, игры друг за друга и друг на друга.

– Вы думали о том, чтобы заменить пару Фальковский-Карпухин? Карпухин забил, но почему вы всё же их не тронули?

– Мы не принимаем эмоциональных решений, по плей-офф двигались одним составом, поэтому приняли решение снова так пойти. Вчера разобрали матч, пояснили ребятам, в чём можно прибавить. И сегодня мы прибавили в этих компонентах – приводил слова Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

На данный момент в серии финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» ничья – 1-1. Первый матч между соперниками завершился со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников», во второй игре верх взяли казанцы (5:1).

Ближайшие встречи в рамках финального раунда пройдут в Казани 15 и 17 мая.