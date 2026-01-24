Гатиятулин: «Ак Барс» слишком легко отдал преимущество в матче с «Сибирью»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги домашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири», который завершился поражением казанцев в серии буллитов – 2:3. Наставник отметил, что команда понимала важность правильного выхода из дальневосточного турне – не только в плане подготовки, но и с точки зрения восстановления, передает пресс-служба «Ак Барса».

По его словам, с движением у игроков проблем не было: «Ак Барс» потратил много сил, чтобы повести в счете с разницей в две шайбы, однако слишком легко упустил это преимущество. После того, как счет стал равным – 2:2, у казанцев были активные отрезки, которые позволяли завершить матч в основное время.

Также Гатиятулин поблагодарил болельщиков за поддержку.

Отвечая на вопрос о неудачной серии домашних матчей с «Сибирью», которая продолжается уже шестой год подряд, тренер подчеркнул, что не зацикливался на подобных сериях. Для штаба важнее было понять, удалось ли команде избежать последствий сложного выезда на Дальний Восток.

График, по его словам, остается напряженным, времени на восстановление немного, но по игре и движению команда выглядела достойно.

Комментируя выступление вратаря «Сибири» Михаила Бердина, который провел сильный матч против бывшей команды, Гатиятулин отметил, что хорошо знает его манеру игры и опыт подобных встреч. При этом он подчеркнул, что у Бердина есть свой тренер, который дает оценки его действиям, а сам он предпочитает отвечать за игру своей команды.

Тренер подтвердил, что календарь и перелеты были заранее известны, и команда готовилась к этому. По его словам, турне удалось провести качественно, а сейчас ключевым фактором остается восстановление игроков и правильная организация тренировочного процесса.

Говоря о кадровых решениях, Гатиятулин вновь подчеркнул, что оценивает игроков исключительно с хоккейной точки зрения. Он отметил, что никаких конфликтов с Дмитрием Яшкиным, Григорием Денисенко и Владимиром Алистровым у него нет, а принципы формирования состава остаются неизменными. Что касается Денисенко, тренер с иронией добавил, что зимой распространяются разные вирусы, включая «вирус опоздания», но лекарство от него у команды есть.

По защитнику Степану Фальковскому Гатиятулин сообщил, что рассчитывали на более быстрое восстановление, однако ориентировочные сроки возвращения составляют три–четыре недели.

Отвечая на вопрос о возможном усилении состава, главный тренер заявил, что конкретику стоит обсуждать после завершения дедлайна.

Он напомнил, что команда формируется в межсезонье, а по ходу чемпионата штаб анализирует, насколько текущий состав выполняет поставленные задачи, после чего информация передается руководству для обсуждения возможных вариантов усиления.

Гатиятулин подтвердил, что находится на постоянной связи с генеральным менеджером: они общаются ежедневно, несмотря на то, что окончательные решения принимаются в офисе клуба.

Комментируя игру Бердина за воротами, тренер отметил, что перед матчами всегда проводится стандартный разбор соперника с поиском уязвимых моментов, однако «Ак Барс» в первую очередь отталкивается от собственной игры, а не от желания целенаправленно давить на конкретного игрока.

По возвращении Альберта Яруллина и Никиты Лямкина Гатиятулин сообщил, что оба защитника уже тренируются в общей группе, но пока без полного контакта. Возможное появление Лямкина ожидается в ближайшем матче, Яруллин, вероятно, вернется чуть позже.

Говоря о резерве, тренер отметил, что травмы защитников дали возможность оценить глубину состава. В штабе внимательно следят за прогрессом Степана Терехова и отметили уверенную игру Александра Иванова в атаке. По словам Гатиятулина, клуб параллельно решает несколько задач – оценивает игроков системы, проверяет их на длинной дистанции и в специальных бригадах, чтобы понимать, на кого можно рассчитывать в дальнейшем.