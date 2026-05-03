Гатиятулин: «Ак Барс» сделал шаг вперед в плане лидерских качеств и командной игры

Фото: официальный портал хк "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов после победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина, который вывел казанцев в финал со счетом 4-1.

Специалист назвал серию напряженной, а соперника – очень сильным. Он поблагодарил игроков за самоотверженность и командную победу, а болельщиков – за поддержку.

Гатиятулин пояснил, что команда понимала положение соперника и готовилась к тому, что игра сложится именно так. «Металлург» – сильный соперник с хорошим подбором индивидуально сильных игроков, обратили внимание на его контратаки (у соперника было 12 выходов «1 в 0» в меньшинстве). Игроков просили правильно играть отрезки как с контролем шайбы, так и без него. Ребята справились, создавали сложности и выжимали максимум из своих отрезков при игре с шайбой, добавил тренер.

Отвечая на вопрос о факторе первого гола, Гатиятулин заявил, что перед матчем это не имело значения, так как игра длится до финальной сирены, а не до гола или одного периода. Важно было играть с концентрацией весь матч.

Он признал, что сопернику некуда было отступать, он рисковал и шел вперед активными действиями, и у него получилось использовать моменты. Но «Ак Барс» продолжал воплощать свой план: где-то играть терпеливо, где-то перерабатывать. В овертайме команда дотерпела, создала момент и победила.

Гатиятулин сказал, что матч только закончился, и самое важное – командная игра, которая по ходу плей-офф становилась все слаженнее, что команда и показывает своей игрой и результатом.

По его словам, команда двигалась с опытом прошлого сезона, когда в сложной ситуации не хватало лидеров. По ходу сезона игрокам предлагали новые роли и делали акцент на построении команды, поскольку многое зависит от командной игры. В плане лидерских качеств команда сделала шаг вперед и продолжает двигаться в этом направлении.

Тренер видел результаты параллельной серии, но не имел возможности смотреть матчи. Первая задача – восстановиться, затем узнать соперника и готовиться, резюмировал Гатиятулин.