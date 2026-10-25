Гатиятулин: «Ак Барс» наладил оборону и стал активнее атаковать

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1 во втором «Зеленом дерби» регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По словам наставника, в последних матчах команда наладила игру в обороне, что позволило активнее действовать в атаке. Хоккеисты создавали много моментов как при быстрых контратаках, так и в позиционном нападении. Реализованных возможностей хватило для победы. Гатиятулин также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Тренер отметил, что команда стала чаще проводить быстрые атаки и быстрее проходить среднюю зону благодаря изменениям в принципах игры в средней и собственной зонах. По его словам, «Ак Барс» продолжает работать над быстрым переходом от обороны к атаке, и в матче с «Салаватом» это хорошо получалось. Кроме того, казанцам удалось сохранять целостность игры на протяжении всех 60 минут, что помогло добиться положительного результата.

Гатиятулин напомнил, что ранее команда пыталась играть в более доминирующий хоккей. В начале октября, во время домашней серии, казанцы создавали много моментов, но недостаточно эффективно их реализовывали. При этом соперники ловили «Ак Барс» на контратаках, из-за чего команда теряла очки даже в матчах, где имела преимущество.

Поэтому тренерский штаб решил сделать игру более простой и консервативной, уделив особое внимание плотности в средней зоне, возвращению в оборону и действиям в собственной зоне. Гатиятулин подчеркнул, что команда постепенно адаптируется к изменениям, хотя хотелось бы добиться этого быстрее.

Отдельно наставник высказался о первом голе Александра Хмелевского в нынешнем сезоне. По словам Гатиятулина, в сентябре и начале октября тренерский штаб не оказывал на нападающего давления, но подсказывал ему отдельные игровые моменты. У Хмелевского достаточно опыта и мастерства, а возможности забить появлялись практически в каждой встрече. Команда ждала, когда количество созданных моментов перейдет в качество.

Гатиятулин признался, что рад за Хмелевского, который отличился в матче против бывшей команды, однако на данном этапе для «Ак Барса» важнее общий результат.

Тренер также объяснил появление Максима Арефьева в стартовом составе. По его словам, Тимур не отправился с командой на выезд из-за болезни и сейчас восстанавливается. Гатиятулин выразил надежду, что вратарь сможет сыграть уже в следующем матче.

Отсутствие Егора Соколова наставник связал с ротацией состава. По его словам, тренерский штаб использует такую возможность на позициях, где у команды достаточно игроков. После разбора предыдущей встречи было принято решение выпустить на лед другой состав.

Комментируя вторую подряд победу «Ак Барса» в Уфе, Гатиятулин подчеркнул, что «Зеленое дерби» – особенный матч, в котором большую роль играют эмоции. При этом стабильности команде пока не хватает. Тренер отметил, что хотел подарить болельщикам положительные эмоции, но впереди еще много работы во всех игровых зонах. По его словам, команда движется вперед постепенно, от матча к матчу.

Гатиятулин также поздравил защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина с тысячным матчем в карьере. Он назвал это достижение серьезной цифрой и отметил, что Панин служит примером для молодого поколения хоккеистов. По мнению тренера, многочисленные поздравления, прозвучавшие перед матчем, уже достаточно говорят о значимости этого события. При этом Гатиятулин подчеркнул, что для «Ак Барса» в принципиальной встрече было важно добиться победы.

В завершение наставник прокомментировал разницу между нынешним матчем и предыдущей игрой, в которой казанцам пришлось снимать вратаря и забрасывать две шайбы в формате «шесть на пять». Он отметил, что простых матчей не бывает.

В составе «Ак Барса» много игроков, которые только вливаются в команду и пока не имеют большого опыта выступлений в КХЛ. Гатиятулин рад, что хоккеисты прибавляют и обретают уверенность, но подчеркнул, что ее необходимо сохранять и переносить из матча в матч.