Гатилов: Россия готова продолжить диалог по безопасности, несмотря на угрозу санкций
Россия готова к продолжению диалога с США в вопросе гарантий безопасности, вне зависимости от угрозы санкций. Однако с учетом игнорирования ключевых для России пунктов документа сделать это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона, — подчеркнул он. — Главное, чего мы сейчас ждем, — это четкие ответы США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности».
По его словам, ведется тщательное изучение полученного ответа, который поможет понять, насколько вторая сторона готова к продолжению конструктивного диалога. Однако уже сейчас можно сказать, что приоритетные для России вопросы «не получили должной реакции со стороны США и НАТО».
«Как уже было сказано Президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учета поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области решения насущных проблем европейской безопасности крайне затруднительно», — заявил Гатилов.