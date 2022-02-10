Гатилов: Россия готова продолжить диалог по безопасности, несмотря на угрозу санкций

Россия готова к продолжению диалога с США в вопросе гарантий безопасности, вне зависимости от угрозы санкций. Однако с учетом игнорирования ключевых для России пунктов документа сделать это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона, — подчеркнул он. — Главное, чего мы сейчас ждем, — это четкие ответы ‎США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности».

По его словам, ведется тщательное изучение полученного ответа, который поможет понять, насколько вторая сторона готова к продолжению конструктивного диалога. Однако уже сейчас можно сказать, что приоритетные для России вопросы «не получили должной реакции со стороны ‎США и НАТО».

«Как уже было сказано Президентом России Владимиром ‎Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учета ‎поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области ‎решения насущных проблем европейской безопасности крайне ‎затруднительно», — заявил Гатилов.