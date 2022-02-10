Гатилов: Антироссийская истерия вокруг Украины — попытка ввести мир в заблуждение
Развязывая истерию вокруг России, голословно обвиняя ее в «агрессии», Запад пытается скрыть истинные причины существующей глобальной напряженности. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Что касается развязанной Западом, прежде всего англосаксами, антироссийской истерии в контексте Украины, действительно, за последние месяцы она достигла таких одиозных масштабов, что озадачила даже киевские власти», — рассказал он.
Гатилов напомнил, что в качестве угрозы истолковываются перемещения российских войск на своей же территории. Такое поведение Запада — это попытка вмешаться в суверенные дела России, а также ввести в заблуждение страны и их жителей «об истинных причинах текущей глобальной напряженности».
В заключение он назвал «верхом цинизма» тот факт, что в агрессии и угрозе Россию обвиняют США, которые являются «рекордсменом по ежегодным оборонным бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории».