Гатауллина: Во время переписи населения переписчики Татарстана сохранили все планшеты

Второй этап Всероссийской переписи населения проходит в эти дни в Татарстане. Татарстанстат принимает от переписчиков переписные документы и планшеты. Об этом сообщила сегодня руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстата) Наталья Гатауллина на брифинге в Кабмине республики.

«Хочу сказать большое спасибо переписчикам и контролерам, которые в полной сохранности доставляют нам планшеты. На их плечи легла большая ответственность. В нашей республике случаев поломки или утери планшетов не зафиксировано», — сказала она.

Гатауллина напомнила, что перепись — масштабное мероприятие. В Татарстане есть люди, которые отказались от участия в переписи. Информацию о них возьмут из административных данных, которые не содержат полный перечень ответов. В частности, не будет учтена информация о состоянии жилых помещений.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанца, который вернул украденный у переписчика планшет, хотят представить к награде.