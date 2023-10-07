Гатауллин о спектакле «Муса. Моабит»: Было интересно раскрыть поэта как простого человека

После пресс-показа премьеры спектакля «Муса. Моабит» режиссер-постановщик Булат Гатауллин поделился впечатлениями о работе над спектаклем. Новая постановка Казанского театра юного зрителя имени Г. Кариева открывает цикл проектов, призванных по-другому раскрыть личности великих людей, представив их зрителю через их простые человеческие качества.

«Это очень ответственная работа. Нам было интересно раскрыть Мусу Джалиля как простого человека. Я бы назвал спектакль „Муса. Моабит. Хәтер“ (хәтер — „память“ в переводе с татарского), потому что он состоит из воспоминаний. Мы создали спектакль преимущественно на основе воспоминаний его жены Амины ханум и дочери Чулпан», — рассказал Булат Гатауллин корреспонденту «Татар-информа».

Цель проекта — помочь школьникам узнать о выдающихся личностях то, что не входит в школьную программу. «Спектакль-урок» о Джалиле длится 45 минут, и создатели планируют показывать его в школах, средних и высших учебных заведениях. Также предусмотрена возможность обсуждения спектакля с педагогом-организатором.

«Мы знаем Мусу Джалиля как героя, в основном в школах рассказывают об этом. Это очень дорого для нас. Но приятно узнать его и как простого человека. Например, дочь Чулпан вспоминает: „Папа был сильным человеком, все заботы ложились на его плечи. Но иногда он любил заболеть. Когда он болел, ему доставалось больше внимания”», — привел пример режиссер.

Формат спектакля-урока — нужный и эффективный, уверен Булат Гатауллин. «Будем выезжать в школы, после спектакля обсуждать его с детьми. Если дети заинтересуются творчеством, личностью Мусы Джалиля, придя домой, будут искать новую информацию, мне кажется, наша задача будет выполнена», — сказал режиссер.

Жанр спектакля «Муса. Моабит» создателями заявлен как «повесть о человеке». Режиссер-постановщик — Булат Гатауллин, композитор — Миляушә Хайруллина, хормейстер — заслуженный деятель культуры Лилия Зайнуллина, хореограф — Елена Музеева, художник по свету — Дмитрий Солопов.