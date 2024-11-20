Гастрономический путеводитель по Казани охватил 130 точек питания города

Госкомитет Республики Татарстан по туризму совместно МТС Travel запустил бесплатный цифровой гастрономический путеводитель по Казани. Гид по городским ресторанам разработан с помощью искусственного интеллекта и при участии местных экспертов. В нем представлены 130 точек питания города с оценками и комментариями экспертов. Он доступен в смс рассылках туристам, местным жителям и абонентам оператора. Абонентам других операторов бесплатный гид доступен по прямой ссылке.

«Гастрономический гид от МТС получился качественным и интересным. Самое главное - это в тренде, именно то, что нужно путешественнику и раскрывает потенциал Татарстана как туристического направления. В прошлом году Татарстан принял 4,2 млн туристов, в анализе этого туристического потока и его потребностей нам в том числе помогают большие данные от МТС. Сейчас рынок активно готовится к зимнему сезону. Конечно, гостям всегда интересна местная кухня, популярностью пользуются гастротуры, наши вкусные национальные блюда привлекают туристов со всей страны. Мы считаем это направление очень перспективным, планируем его развивать, и я уверен, что гастрогид, созданный нашими совместными усилиями и с привлечением местных экспертов, будет востребован. Это уже не первый бесплатный путеводитель, запущенный компанией, и мы благодарим МТС за активную поддержку туристической отрасли», — отметил Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

В Татарстане было поставлено огромное количество кулинарных рекордов. В частности, приготовлены самый большой чак-чак, перемяч, талкыш калеве и многое другое, улыбнулся он.

В гид вошли 130 точек питания города Казани, среди которых как семейные и тематические заведения, рестораны национальной кухни и бары. Отдельно сформированы подборки с заведениями - победителями премии WHERETOEAT, а также рестораны с наивысшими оценками.

«Казань действительно гастрономическая столица России. Об этом говорят и цифры. Столица Татарстана входит в топ-5 наиболее популярных туристических направлений по России. И поток в республику продолжает расти. Мы решили поучаствовать в популяризации города как точки гастрономического притяжения», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В последние годы появился тренд на осовременивание традиционных блюд татарской кухни, что делает гастрономический туризм в республике ещё более разнообразным и интересным, поделилась директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Важно сохранить традиции, передать будущим поколениям и презентовать нашим гостям. Сейчас рестораторы начали делать неотатарскую кухню, когда традиционные блюда готовят в современной интерпретации. Это очень важно и привлекает туристов», - подчеркнула она.

Гастрономический гид по Казани был составлен в диалоге с экспертами, которые давали свои оценки и комментарии к каждому заведению.

«Уверяю, работа над гидом продолжится. Там появятся цитаты шеф-поваров заведений. Это действительно нелёгкая работа. Даже я не решился давать свои оценки. Мы отправили запросы людям, которые очень часто питаются в ресторанах и стали экспертами в этой области», - пояснил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.

Фото предоставила пресс-служба МТС