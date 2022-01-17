Гастрономический путеводитель для туристов разработан в Казани

Гастрономический путеводитель на русском и английском языках разработан в Казани для туристов. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Из путеводителя гости столицы Татарстана смогут узнать, где подаются те или иные блюда, где и когда проходят кулинарные мастер-классы и гастрономические мероприятия. Кроме того, в путеводителе указано, где продаются тематические сувениры.

«В этом путеводителе собрано всё, что касается гастрономического туризма. Представленная в нем информация будет постоянно обновляться», — пояснила Санникова.

Предполагается, что путеводитель будет распространяться в гостиницах, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и в туристско-информационном центре. Санникова также рассказала о планах по оцифровке путеводителя.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», туристический поток в Казань возвращается к допандемийным показателям — в 2021 году столицу Татарстана посетили 3 млн туристов.