Гастрономический оркестр сыграл на овощах и фруктах в Менделеевске

Команда креативщиков из Москвы представила менделеевцам симфонию города на детском книжном краеведческом фестивале «Мы и Менделеевск». Сыграли они при этом не на книгах, а на овощах и фруктах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, ко всем предметам специалисты подключили электроды, при прохождении тока они издавали мелодичный звук. Из этих звуков и оказалась составлена «Менделеевская симфония».

Концертная часть стала финальной точкой фестиваля. Форум «Мы и Менделеевск» проходил в городе в течение двух дней — 7 и 8 октября.

Второй день мероприятия включал и научную программу. На дискуссии о краеведении опытом поделился директор музея острова-града Свияжск Артем Силкин.

Прозвучал и рассказ о Менделеевске: сегодня город выходит на новый уровень. Пока здесь развивается событийный туризм — уже прошли литературно-театральный фестиваль, книжный фестиваль, «Гонка героев».

Впрочем, развиваются и программы «выходного дня». На дискуссии был презентован сайт о туристическом кластере Менделеевска.

Исследователи продолжают изучать наиболее интересные для туристов места города. Опытом в этом направлении в открытом интервью поделился заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь» Максим Абаев. Он рассказал о первых шагах исследования «Менделеев 2024».