«Гастрономическая столица КНР»: в Чэнду проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России»

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит в Чэнду — столице китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспеортного центра.

Мероприятие продлится до 17 ноября, стенды производителей развернуты в самых популярных местах города: у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно проходят более 20 тысяч человек.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина напомнила, что Сычуань стала третьей провицией, принявшей фестиваль-ярмарку. Первой мероприятие приняла провинция Ляонин, второй — Хэйлунцзян.

«Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», — заявила она.

Свою продукцию здесь представляют 130 производителей из 27 российских регионов. Жители Чэнду смогут приобрести здесь кондитерские изделия и молочную продукцию, снеки, косметику и многое другое. Кроме того, на площадке развернут дегустационную зону, где каждый участник сможет попробовать представленную продукцию.

Кроме того, фестиваль-ярмарка будет интересна представителям бизнеса КНР. Заинтересовавшись в сотрудничестве с российскими коллегами, они смогут провести здесь деловые встречи и обсудить возможности сотрудничества.

Также собравшимся будет доступна культурная программа с мастер-классами и кинопоказами. Они смогут посетить бьюти-студию и попробовать российскую косметику, приобрести ее.

Отдельная площадка будет создана для местных блогеров. Стриминговая студия будет знакомить подписчиков с продукцией ярмарки и китайских маркетплейсах, в национальных магазинах Made in Russia.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», программы продвижения российских товаров под национальным брендом «Сделано в России».

Чэнду входит в десятку крупнейших городов Китая и является одним из первых национальных исторических и культурных центров Поднебесной. Благодаря своим уникальным природным условиям и культурным особенностям Чэнду также заслужил титул «Гастрономической столицы» Китая. Храм Ухоу, рядом с которым будет организован фестиваль-ярмарка, является национальным объектом культурного наследия.